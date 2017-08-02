Американская помощь... себе дороже

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Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ

В преферансе есть выражение "американская помощь", когда игрок закрывший свою "пулю", начинает помогать другим игрокам и за каждое очко помощи реципиент получает 10 штрафных очков (вистов). Столь широко анонсированные поставки угля из Пенсильвании очень напоминают именно такой вариант помощи.

Как стало известно, государственная генерирующая компания "Центрэнерго" заключила контракт с американской XCOAL Energy&Resources на поставку 700 тыс. тонн угля марки А до конца текущего года. Первая партия в объеме 85 тыс. тонн будет поставлена по цене 113 долл. за тонну. В "Центрэнерго" уверены, что цена на следующие партии может быть откорректирована. Но вот будет ли это в сторону снижения — большой вопрос.

Ведь стоимость угольных контрактов с поставкой в 2018 году в Амстердам, Роттердам, Антверпен достаточно активно растет и 31 июля достигла максимального показателя с сентября 2014 года. Аналитики рынка прогнозируют ее дальнейший рост, что явно отразится на ценах на уголь, которые планирует закупать Украина, как в США, так и в ЮАР, и Австралии.

Для Украины это крайне неутешительные новости. Рост стоимости угля безусловно отразится на росте тарифов для тепловой генерации.

В то же время по данным Минэнерго запасы угля на складах тепловых электростанций (ТЭС) Украины в период с 27 июня по 31 июля сократились на 15,4% (на 384,6 тыс. тонн) — до 2 млн 117,4 тыс. тонн. Запасы углей антрацитовой группы возросли на 7% (на 47,4 тыс. тонн) — до 725,2 тыс. тонн, тогда как запасы углей газовой группы снизились на 23,7% (на 432 тыс. тонн) — до 1 млн 392,2 тыс. тонн.

По предварительным расчетам, для обеспечения необходимых этапов подготовки ТЭС к прохождению отопительного сезона 2017-2018гг. среднегодовой тариф тепловой генерации должен находиться на уровне 165 коп/кВт.ч. Расчет тарифа учитывает цену топлива согласно актуализированным угольным индексам (API2 — 2 227 грн/т за период — сентябрь 2016-август 2017г. с учетом доставки в Украину). При этом, на розничные тарифы для населения рост тарифа для ТЭС никак не скажется.

Однако, уже сегодня тарифы для тепловой генерации существенно разнятся. Так средний тариф за 6 месяцев для тепловых электростанций ДТЭК составил 149 коп/кВт.ч, в то время как для "Центрэнерго" этот показатель составляет 228 коп/кВт.ч, а для "Донбассэнерго" — заоблачные 478 коп/кВт.ч. А в случае реализации "американской помощи" тариф для "Центрэнерго" может быть пересмотрен в сторону увеличения.

Кроме того, помимо тарифов для тепловых ТЭС, на оптово-рыночную цену (ОРЦ), а следовательно, и на розничные тарифы существенное влияние оказали и иные факторы.

При утверждении ОРЦ на 2017г. планировалось снижение ОРЦ в январе 2017 года на —10%, и на —5,8% в апреле по сравнению с показателем за 2016г. По факту ОРЦ снизили в январе на —10%, в апреле оставили без изменения и увеличили на +1,8% в июле. Рост ОРЦ относительно первоначального уровня связан с:

— ростом тарифа АЭС с марта 2017 года с 46,6 коп/кВтч до 48,0 коп/кВтч (эквивалент 0,9 млрд грн);

— ростом тарифа ТЭЦ с февраля 2017 года на 11% с февраля 2017 года (эквивалент 1,2 млрд грн);

— ростом тарифа на передачу по сетям НЭК "Укрэнерго" на 12% (эквивалент 0,9 млрд грн).

Очень похоже, что к сентябрю правительство Украины окажется перед очень непростым выбором относительно дальнейшего развития отрасли. Если закупка угля за рубежом (вместо развития собственной добычи и переводу мощностей украинской генерации на марку Г) останется в приоритете, а тарифная дискриминация генкомпаний сохранится, то прохождение отопительного сезона окажется под большим вопросом. И никакая "американская помощь" не заменит принятия правительством собственных решений по стабилизации ситуации в э/э отрасли и обеспечению энергетической безопасности страны.

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