Уголь из США – часть большой политической игры - пресс-конференция

В четверг, 17 августа, в 12.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Уголь из США – часть большой политической игры".

Украинское правительство пытается решить проблему дефицита энергетического угля для государственных ТЭС. Его нехватку до 2019 года планируется перекрывать поставками антрацита из США, объем — 2,5-3 млн тонн. Вопрос поставок угля инициировал президент Трамп. Для американского лидера сегодня очень важно выполнить свои предвыборные обещания, касающиеся возрождения угольной промышленности в Штатах. В марте он подписал соответствующий указ, а теперь пытается найти рынки сбыта. Госкомпания "Центрэнерго" уже договорилась о поставках из Пенсильвании 700 тысяч тонн угля антрацитовой группы. Первые 85 тысяч тонн должны прибыть в Украину в начале сентября, а в конце месяца прибудут следующие 120 тысяч тонн. Как указывают эксперты, 700 тысяч тонн – это немного, учитывая, что по показателям Минэнерго Украине нужно почти 5 миллионов тонн для прохождения отопительного сезона.

Первая партия американского антрацита обойдется Украине в 113 долларов за тонну, а на остальной объем цена может меняться. Это как минимум на 10-15 долларов дороже, чем стоимость угля, которая закладывается в тариф на электроэнергию для ТЭС. Эксперты рынка полагают, что в поставках угля из США нет "чистой" экономики, потому что цена в 113 долларов – еще не окончательная, наверняка на украинскую сторону лягут еще и расходы по транспортировке. Но даже если это окончательная цена, она вдвое дороже донбасского угля и почти вдвое дороже российского угля, который покупала Украина.

Неважно откуда везут уголь, отмечают эксперты, вопрос только в цене. В целом эксперты прогнозируют, что с увеличением цены на уголь вырастут и тарифы для населения – примерно на 30%.

Эксперты пресс-конференции:

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины

Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий

Сергей Белашко, политолог, директор Агентства социальных коммуникаций

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 17 августа в 12.00

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