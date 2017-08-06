Минэнерго: частные компании Украины продолжают покупать российский уголь

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что некоторые частные компании в Украине на сегодня продолжают закупать уголь из России по цене около 80 долларов за тонну. Об этом он заявил в воскресенье вечером в интервью "Первому национальному" телеканалу.

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"Российский уголь, я бы не сказал, что он дешевый, но некоторыми частными структурами он закупается на сегодняшний день", — сказал министр.

При этом Насалик отметил, что Украина как государство (госкомпании) не будет закупать уголь в РФ, о чем ранее заявили украинские власти.

Также он рассказал, что 78-80-82 доллара за тонну стоит на сегодня уголь из РФ, из ЮАР его цена для Украины составляет 97 долларов, из США — 111-113 долларов. "Но не смотрите на дешевую рыбу. Ситуация, которая есть с поставками угля из Российской Федерации, это почти та же ситуация, как с поставкой из неконтролируемой территории. В любой момент решением одного человека эти поставки могут быть остановлены", — сказал Насалик.

Ранее пресс-служба Минэнерго со ссылкой на министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика сообщила, что Украина к концу 2019 года может отказаться от использования угля антрацитовой группы, который в основном импортируется, на энергоблоках.