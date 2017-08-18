Краматорск: есть ли жизнь без трамваев

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

С начала августа в Краматорске Донецкой области полностью прекращено движение трамваев. Местные власти приняли окончательное решение о ликвидации трамвайного сообщения – рельсы и контактную сеть срезают на металлолом, а оставшийся на ходу подвижной состав, скорее всего, продадут в один из украинских городов, где еще эксплуатируется такой же тип трамвайных вагонов.

На многочисленные просьбы жителей города, особенно отдаленных районов, сохранить этот вид транспорта в исполкоме Краматорске не отреагировали. В итоге власти нынешней столицы Донецкой области настояли на своем – содержание трамвайного парка очень убыточно для городского бюджета, от устаревших и изношенных вагонов необходимо избавиться.

Смотрите также: Кличко открыл Парад трамваев в Киеве

В мэрии Краматорска уже неоднократно заявляли, что намерены в течение 2017 года полностью отказаться от трамвайного сообщения в городе. По подсчетам чиновников для приведения подвижного состава в рабочее состояние необходимы существенные денежные вложения. На покупку одного нового вагона требуется около 12 миллионов гривен, на капитально-восстановительный ремонт имеющегося состава и всей инфраструктуры в общей сложности нужно порядка 32 миллионов гривен, которых у города на эти цели, якобы, нет. В итоге, экологически чистый и вместительный общественный электротранспорт чиновники предложили постепенно заменять коммунальными автобусами малой вместимости, которые приобретут за счет демонтажа и продажи трамвайного хозяйства.

YariK Краматорские трамваи

Ранее в администрации Краматорского трамвайно-троллейбусного управления отмечали, что в депо числятся всего 14 машин, из которых на ходу лишь четыре, еще шесть уже более десяти лет стоят в парке в состоянии глубокой консервации. Остальные вагоны – также в плохом техническом состоянии. Средний возраст трамваев составляет 30 лет, при нормативном сроке эксплуатации – 15-16 лет. Рельсы и контактная сеть, скорее всего, пойдут на металлолом, поскольку тоже имеют значительный износ. По мнению транспортников, часть вагонов еще можно вернуть к жизни и использовать в городах, где до сих пор функционирует техника аналогичных марок.

kramatorskpost.com Краматорский трамвай

"Например, узнав о решении ликвидировать трамвайное движение в Краматорске, серьезный интерес к вагонам проявил Конотоп. Понятно, что конкретной стоимости нашего транспорта пока нет, все будет считать специальная комиссия с участием представителей городских властей, создание которой – в ближайшей перспективе. Но я надеюсь, что наши вагоны еще послужат людям в других городах", – в интервью местным СМИ рассказали в трамвайно-троллейбусном депо Краматорска.

Читайте также: Транспортная стратегия Украины — одеть в бетон весь юг страны — эксперт

А вот местные жители не согласны с таким положением дел. Более того, на сайте электронных петиций появилось требование закупить несколько новых трамваев, которые можно было бы запустить по существующим или новым маршрутам. Автор прошения напоминает о плюсах рельсового электротранспорта – трамвай отличается экологичностью и безопасностью, а также позволит сохранить сотрудникам предприятия свои рабочие места. Предложение нашло отклик у местных жителей, и буквально за несколько дней набрало более двухсот подписей, при этом краматорчане продолжают активно подписывать петицию и добиваться от городских властей сохранения трамвая.

"Приехали! Сегодня один автобус 11 маршрута сломался, и не удивительно! Набивается в него народа в два раза больше, чем положено. Ужасная поездка. Все для народа. Городу нужен трамвай, особенно в Краматорских поселках, где автобусов очень мало".

"А рельсы и провода разворуют, деньги в карманы и готово. Проезд на маршрутках поднимут, и будет – мама не горюй. Точно, все как всегда, всё для людей".

"Сделали нам сюрприз. Трамвай ходил хоть и редко, но четко по расписанию. Со смены с завода можно было уехать даже в 10 часов вечера, а автобусом уже после семи не уедешь. На Веселый (отдаленный от центра Краматорска жилой район, — Авт.) только трамваем ездили. Пустили 3 маленьких маршрутки, народу набивается до отказа, мест не хватает. Остается только такси".

"Люди нас обманывают в очередной раз. Сколько километров меди и стали высшей пробы разворуют и продадут. Просто так это не затевается. Были скрытые собрания в мэрии и никаких обещанных общественных слушаний. Мнения людей никто не спрашивал, все без шума и пыли решили".

"Как же заменят трамвай! На работу с поселка Веселого маршрутки уже отправляются полные, на промежуточных остановках не останавливаются на посадку. По дороге люди просто штурмуют это транспортное средство и кто матами, кто просто не добрым словом поминают Панкова (Андрей Панков – городской голова Краматорска, — Авт.) и всю его компанию".

wikimapia.org Трамвайное депо (Краматорск)

"Да уж, нормально сделали, очень "удобно". С окраин в центр теперь сложно доехать. В центре, конечно, не жалуются, им тот трамвай сто лет не сдался, а здесь это единственный доступный транспорт был. Детям, чтобы в школу и обратно добраться времени больше надо. Автобусов не хватает, утром и вечером едут заводчане с работы, все забито. Теперь еще проезд дороже обойдется и пенсионерам льготы не действуют".

"Трамваи убрали, автобусы как-бы пустили. Все чудесно – галочка поставлена. А как люди добираются на работу это ни кому не интересно! Автобус переполнен, люди остаются на остановках, многие идут пешком. А что будет с 1 сентября? Студенты, школьники на занятия поедут. Это не для народа, у нас все против народа!", – идет волна возмущений от жителей Краматорска в социальных сетях.

Теперь городской электротранспорт в Краматорске представлен только троллейбусами. Троллейбусные линии проходят преимущественно в кварталах многоэтажной застройки, в то время как трамвайные в основном шли через частный сектор. В то же время, параллельно с постепенным уничтожением трамвая, в Краматорске развивают троллейбус – строят новые линии и обновляют его подвижной состав. Так, недавно в Краматорске открыли новый троллейбусный маршрут связавший центр города с железнодорожным вокзалом. На линии выпустили несколько новых троллейбусов, поступивших в город из Белоруссии.

Напомним, в декабре 2016 года движение трамваев было прекращено в Константиновке. С самым старым видом общественного транспорта города константиновцам пришлось попрощаться, когда злоумышленники украли несколько километров контактной сети. Городские власти заявили, что восстанавливать сообщение нецелесообразно – трамвайное управление признано банкротом. Теперь в Донецкой области осталось только 3 города, где пока еще ходят трамваи – в Мариуполе, Дружковке и частично в Авдеевке.