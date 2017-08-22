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    Силовики сообщили о своих потерях из-за обстрелов со стороны ополченцев

    Тема:

    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (164)

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    По данным пресс-центра АТО, на Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Зайцево и Бутовку из гранатометов, минометов, зенитной установки, БМП и стрелкового оружия.
    Военный в зоне АТО. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 30 раз открывали огонь по их позициям, один украинский военный погиб, еще один получил ранение, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО) на странице в Facebook

    Ополченцы в Донецкой области
    RIA News Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк
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    Как сообщается, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса 30 раз открывали огонь, "один украинский военный погиб, один получил ранения".

    На Донецком направлении ополченцы обстреляли Авдеевку, Зайцево и Бутовку из гранатометов, минометов, зенитной установки, БМП и стрелкового оружия.

    На Луганском направлении, как заявляют силовики, огонь якобы велся из 120-миллиметровых минометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Станицы Луганской, Крымского, Новотошковского и Новоалександровки. Также утверждается, что на Приморском направлении из 82-миллиметровых минометов обстреливались пункты силовиков в Водяном и Широкино.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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