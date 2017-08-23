Синоптики сообщили погоду в Украине на День Независимости

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В Украине на День Независимости, 24 августа, будет нежаркая погода, на большей части страны без осадков, сообщает Гидрометцентр.

Лишь ночью в северной части местами ожидается небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура ночью 8-13°, днем 17-22°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 14-19°; в южной части ночью 11-16°, днем 23-28°.

В Киеве ночью небольшой дождь, днем без осадков; температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 24 августа

В пятницу, 25 августа, в Украине без осадков, на севере Левобережья небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 3-10 м/с. Температура ночью 8-13°, в южной части 11-16°; днем 22-27°.

В Киеве без осадков, ветер западный, 3-8 м/с, температура ночью 11-13°, днем 23-25°.