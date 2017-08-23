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    Культура

    Максакова уточнила, что будет петь на День Независимости Украины

    (обновлено: )14
    Оперная певица Мария Максакова, переехавшая в Украину из России, сообщила, что примет участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню Независимости, и исполнит каватину Нормы из оперы Беллини "Норма" и ораторию "Слався, Вкраїно".
    Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова во время пресс-конференции в Киев
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Оперная певица, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова примет участие в праздничном концерте, посвященном 26-ой годовщине независимости Украины.

    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины. Видео
    Канал на Youtube "5 канал"
    НАТО в центре Киева. Генеральная репетиция военного парада

    "Я действительно участвую в грандиозном мероприятию ко Дню Независимости Украины, который будет проходить на площади Майдан Незалежности. Меня пригласил режиссер этого действа, Сергей Проскурня, и это для меня большая честь", – отметила Максакова в комментарии изданию "Страна.ua".

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    Она уточнила также, что дважды появится на главной сцене.

    "Я исполняю каватину Нормы из оперы Беллини "Норма" и ораторию "Слався, Вкраїно", написанную специально ко Дню Независимости замечательным украинским композитором Иваном Тараненко. Это духоподъемная оратория, которая будет финалом всего действа и завершит концерт", – уточнила Максаква на своей странице в Facebook.

    Facebook Марии Максаковой
    Комментарий Марии Максаковой

    При этом певица опровергла ранее распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что будет исполнять гимн Украины во время торжеств на День Независимости.

    Репетиция парада на День Независимости под дождем
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В холод и дождь. Генеральная репетиция парада на День Независимости Украины

    Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

    Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

    После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.

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