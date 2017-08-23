Максакова уточнила, что будет петь на День Независимости Украины

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Оперная певица, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова примет участие в праздничном концерте, посвященном 26-ой годовщине независимости Украины.

"Я действительно участвую в грандиозном мероприятию ко Дню Независимости Украины, который будет проходить на площади Майдан Незалежности. Меня пригласил режиссер этого действа, Сергей Проскурня, и это для меня большая честь", – отметила Максакова в комментарии изданию "Страна.ua".

Читайте также: В деле убийства Вороненкова слишком быстро назначили виновных — Якубин

Она уточнила также, что дважды появится на главной сцене.

"Я исполняю каватину Нормы из оперы Беллини "Норма" и ораторию "Слався, Вкраїно", написанную специально ко Дню Независимости замечательным украинским композитором Иваном Тараненко. Это духоподъемная оратория, которая будет финалом всего действа и завершит концерт", – уточнила Максаква на своей странице в Facebook.

Facebook Марии Максаковой Комментарий Марии Максаковой

При этом певица опровергла ранее распространенную некоторыми СМИ информацию о том, что будет исполнять гимн Украины во время торжеств на День Независимости.

Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, который позднее скончался в больнице. Открыто производство по статье "умышленное убийство". Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что охранник Вороненкова получил ранение в область сердца, но жив и сотрудничает со следствием. Позже в пресс-службе Нацгвардии подтвердили, что предполагаемый убийца Вороненкова Павел Паршов служил в ее рядах (в батальоне "Донбасс"), но был уволен из-за невыполнения условий контракта.

Из России в Украину Вороненков вместе с женой, также бывшим депутатом Госдумы Марией Максаковой ("Единая Россия"), уехал в прошлом году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он объяснял это политическими причинами, однако в Следственном комитете видели в отъезде Вороненкова попытку скрыться от следствия: бывший депутат заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

После переезда в Киев Вороненков сделал ряд резонансных заявлений о политической жизни России и дал показания Генпрокуратуре Украины против беглого экс-президента Виктора Януковича. При этом и Вороненков, и Максакова заявляли, что голосовать в Госдуме за присоединение Крыма к России их заставили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг эти заявления и отметил, что голосование было добровольным.