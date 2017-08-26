Бортник: осень становится ключевой для нашей власти

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В плане политических баталий и социальных потрясений осень всегда была самым горячим временем года. Не станет исключением и предстоящий период. Учитывая, сколько нерешенных вопросов остается закрыть действующей власти, осеннее обострение обещает и в этот раз быть более чем серьезным.

О том, что ждет Украину в ближайшие несколько месяцев, в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Что, на ваш взгляд, станет главной задачей власти на ближайшую осень?

— Власть активно будет пытаться сформировать стабильное большинство в парламенте, коалицию, которая состояла бы из трехсот голосов. С этим связано давление, которое оказывается на "Оппозиционный блок", Радикальную партию, "Видрождення" и "Волю народа". Ведь заручившись солидной поддержкой, власть осенью может протянуть изменения в Конституцию, будет иметь поле для маневра в этом направлении. Вторая составляющая — удастся ли власти "протянуть" непопулярные реформы: медицинскую, пенсионную, аграрную. Ситуацию будет усугублять очередной рост тарифов. Очевидно, что может наблюдаться достаточно серьезная социально-политическая дестабилизация.

Какими будут приоритеты лично президента Петра Порошенко?

— По большому счету, президент сегодня стоит перед выбором — по какому пути ему идти на 2019-й год. Осенне-зимний цикл станет для власти определяющим — либо она будет бороться за пост президента Украины, либо проводить Конституционную реформу и пытаться бороться за парламент и правительство. Есть и третий путь — вообще отказаться от выборов в установленный срок, эксалировать ситуацию, вводить элементы военного положения. Можно откладывать выборы и через решения КСУ, используя правовые коллизии.

Какова вероятность досрочных выборов в Верховную Раду?

— Власть и оппозиция вступают в период своеобразных украинских праймериз. Честной борьбы здесь нет, но подготовка к выборам, привлечение олигархов и концентрация всевозможных ресурсов станут трендом осени-зимы.

Какие вызовы ждут Украину на международной арене?

— В этом плане мы видим некоторую токсикацию Украины. Государство обвиняют во вмешательстве в американские выборы, в поставках ракетных двигателей в КНДР. Все это говорит о том, что Украина превратилась в такую себе Нигерию в финансовых делах. Страну обвиняют не только в коррупции, но и опасных международных связях. Формируется образ Украины как если не изгоя, то очень токсичного партнера. Курс на изоляцию Украины продлиться осенью-зимой, в этом направлении могут появиться и новые скандалы.

Будут ли украинские политики исправлять сложившуюся ситуацию?

— Уже сейчас мы видим, что власть начала скрытую контрреволюцию. В связи с падением влияния ЕС на украинскую ситуацию и пытаясь выслужиться перед Дональдом Трампом, власть атакует либеральных, прозападных политиков, активистов, независимые СМИ. Это и атака на Михаила Саакашвили и всю грузинскую команду, и на антикоррупционеров-"еврооптимистов", и на оппозиционную прессу. Эти тенденции продолжаться. Дистанциировавшись от наследия Сороса власть будет усиленными методами сворачивать остатки демократии в Украине.

Насколько вероятным вам видится переформатирование в коридорах власти?

— Нас ожидает усиление экономического передела в стране, который будет происходить в нескольких плоскостях. Будет серьезно переформатировано правительство. Мы видим, что кроме уже заявленных отставок министра информационной политики, аграрной политики и продовольствия шатается место под министром инфраструктуры. Серьезные проблемы наблюдаются у министра финансов, у министра энергетики. Думаю, что этой осенью состав правительства обновится на 30-40 процентов. Открытыми остаются вакансии руководителя Фонда госимущества, фискальной службы, главы Нацбанка, Национальной комиссии регулирования энергетики. Передел будет наблюдаться и по остальным направлениям и отраслям. Корни этого передела — борьба за финансовые потоки, мы видим, что случилось вокруг "Укрзализныци", обвинения в разбазаривании земель.

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Сдвинется ли с мертвой точки вопрос решения конфликта на Востоке Украины?

— Донбасс будет всплывать разве что в качестве манипуляции общественным сознанием и не будет решен, как минимум, до 2019-го года.