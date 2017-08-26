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    Политика

    Украине нужны поставки оружия для того, чтобы "остановить агрессию" - власти

    (обновлено: )28006
    Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко считает, что именно Российская Федерация блокирует введение миротворцев ООН в зону АТО операции в Донбассе.
    Испытания новых образцов оружия и техники на Гончаровском полигоне в Черниговской области
    facebook.com/oleksandr.turchynov

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что Украине необходимы поставки летального оружия для того, чтобы "остановить агрессию".

    Михаил Погребинский
    РИА Новости Украина
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    "Предоставление оружия (летального — Ред.) изучается, потому что Украина просила об этом. Нам не хватает оружия для того, чтобы компенсировать то количество танков и бронированных машин, которые Россия поставляла и продолжает запихать на территорию нашей страны. Именно для этого мы просим дать нам возможность остановить агрессию. Я знаю нервную реакцию РФ на это, но мы исходим из того, что каждое государство, включая Украину, имеет право охранять себя и имеет право на то оружие, которое необходимо", — сказал Пристайко в эфире службы "Радио Свобода", отвечая на вопрос, насколько вероятным является получение Киевом летального оружия.

    Он также заявил, что Россия блокирует введение миротворцев ООН в зону АТО операции в Донбассе.

    "Если минские соглашения за три года не привели к миру, то, возможно, есть какие-то дополнительные механизмы, которые мы, как украинское правительство, должны принять, чтобы обеспечить мир нашему народу. Именно поэтому мы говорим и о миротворческих силах в любом формате… Обсуждался вариант вооружения миссии ОБСЕ (нынешней или новой) легким оружием, чтобы они чувствовали себя более уверенно и могли посетить те места, которые должны посетить. Другой вариант – обеспечение (Донбасса – Ред.) миротворцами ООН ", — сказал Пристайко.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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