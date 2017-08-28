Защита Муравицкого потребовала снять с журналиста все обвинения

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Защита журналиста Василия Муравицкого в ходе рассмотрения апелляции на арест потребовала снять все обвинения со своего подзащитного, передает корреспондент РИА Новости Украина из зала суда.

В понедельник Апелляционный суд Житомирской области начал рассмотрение жалобы на арест журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене

Адвокат журналиста Андрей Гожий в ходе заседания назвал все обвинения против Муравицкого абсурдными и потребовал снять их. Ранее зажита журналиста подала апелляционную жалобу с требованием изменить избранную в отношении журналиста меру пресечения на домашний арест, на меру, не связанную с лишением свободы.

На судебном заседании защита подтвердила эти требования, а адвокат Гожий потребовал снять все обвинения с подзащитного.

"Прошу снять с Василия Муравицкого все обвинения", — сказал Гожий.

По его словам, обвинения абсурдны, поскольку не учитывают правовую основу взаимоотношений между Украиной и Россией. Адвокат отметил, что данная правовая основа включает сотни документов, которые действую по сегодняшний день, в том числе большой Договор о дружбе и стратегическом партнерстве между Украино и РФ. Поэтому, по словам, защиты, все обвинения в том, что Муравицкий сотрудничал с гражданами РФ и российским информационным агентством — бессмысленны.



Адвокат также отметил, что представленные обвинением доказательства, в частности договор с российским информационным агентством МИА "Россия Сегодня" на самом деле оправдывают журналиста, поскольку показывают, что вся его деятельность и сотрудничество с агентством были легальными. Гожий отметил, что договор, о котором говорили представители обвинения, ему до сих пор не показали, и попросил это сделать.

По утверждению адвоката, не доказано, что Украина и Россия находятся в состоянии войны.

"Так что у нас, у Украины и России, война или мир?" — задал защитник риторичейский вопрос.

В то же время представители обвинения попросили суд оставить апелляционную жалобу защиты без удовлетворения. По словам прокурора, есть опасность, что журналист "пересечет государственную границу с РФ" или скроется в самопровозглашенных ЛНР или ДНР. В ответ на это представители защиты поинтересовались, как такое возможно, когда на журналисте будет электронный браслет слежения.

Выслушав доводы обвинения и защиты, судья объявил пятиминутный перерыв. После него суд удалился на совещание, чтобы вынести решение.

На заседании суда присутствуют представители ОБСЕ, а также две группы активистов — одна в поддержку Муравицкого, а другая — против него. Между ними периодически возникают словесные перепалки, в связи с чем судья несколько раз успокаивал публику.