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    Общество

    Муравицкий: журналистская солидарность жива

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (255)

    (обновлено: )5230
    Журналист Василий Муравицкий отметил, что дело о государственной измене против него базируется на предубежденности, а коллег поблагодарил за поддержку.
    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Журналистская солидарность в Украине жива, заявил журналист из Житомира Василий Муравицкий, которого подозревают в государственной измене.

    Апелляция по делу Муравицкого
    РИА Новости/Аврора Евгений Котенко
    Адвокат Гожый: в деле Муравицкого нарушены базовые принципы

    Муравицкий написал письмо житомирским журналистам издания "Патриот", в котором поблагодарил коллег за поддержку.

    "Журналистская солидарность жива. Ребята, пусть я и не могу прочитать и услышать все слова в мою защиту, всем вам я безмерно благодарен. Каждое ваше слово, каждая публикация – шаг к моему освобождению от незаконного ареста. Всех вас помню и люблю! Отдельно хочу поблагодарить областной "Национальный союз журналистов Украины" за оказанную поддержку в адвокатской защите. Я обязательно поблагодарю вас лично – вы исполнили свой долг по защите членов Союза", — написал Муравицкий. 

    Журналист заявил, что дело против него базируется на предубежденности.

    "Мне вменяют государственную измену "в подрыве национальной информационной безопасности" — оказывается, мои статьи могут подорвать безопасность огромного государства. Критику власти трактуют, как "террористическую деятельность" и "антигосударственные деяния". Из доказательств – трудовой договор с информагенством, который действует по всему миру", — отметил журналист.

    patriot-zt.info
    Письмо Василия Муравицкого

    СБУ 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

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