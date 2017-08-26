Муравицкий: журналистская солидарность жива

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Журналистская солидарность в Украине жива, заявил журналист из Житомира Василий Муравицкий, которого подозревают в государственной измене.

Муравицкий написал письмо житомирским журналистам издания "Патриот", в котором поблагодарил коллег за поддержку.

"Журналистская солидарность жива. Ребята, пусть я и не могу прочитать и услышать все слова в мою защиту, всем вам я безмерно благодарен. Каждое ваше слово, каждая публикация – шаг к моему освобождению от незаконного ареста. Всех вас помню и люблю! Отдельно хочу поблагодарить областной "Национальный союз журналистов Украины" за оказанную поддержку в адвокатской защите. Я обязательно поблагодарю вас лично – вы исполнили свой долг по защите членов Союза", — написал Муравицкий.

Журналист заявил, что дело против него базируется на предубежденности.

"Мне вменяют государственную измену "в подрыве национальной информационной безопасности" — оказывается, мои статьи могут подорвать безопасность огромного государства. Критику власти трактуют, как "террористическую деятельность" и "антигосударственные деяния". Из доказательств – трудовой договор с информагенством, который действует по всему миру", — отметил журналист.

patriot-zt.info Письмо Василия Муравицкого

СБУ 1 августа задержала в Житомире журналиста Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что журналисту грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию, рассмотрение которой переносили уже дважды.

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