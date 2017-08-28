В понедельник суд рассмотрит жалобу на арест журналиста Муравицкого

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Апелляционный суд Житомирской области рассмотрит жалобу защиты на арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, которого обвиняют в госизмене. Ранее суд дважды переносил рассмотрение этого вопроса из-за отсутствия материалов дела и отпусков судей.

Адвокат журналиста Андрей Гожый считает, что украинские судьи не хотят браться за дело против журналиста, опасаясь проблем с властями страны. По его мнению, дело также затягивают специально, чтобы снизить общественный резонанс.

СБУ 1 августа задержала в Житомире Муравицкого, которого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации. По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию.

Главред сайта Украина.ру, для которого также писал Муравицкий, Искандер Хисамов назвал преследование журналиста политическими репрессиями. Секретарь Союза журналистов России, член исполкома Международной федерации журналистов (IFJ) Тимур Шафир считает такие обвинения новым доказательством того, что власти Украины пытаются исключить из информационного пространства иную точку зрения. МИД РФ назвал задержание Муравицкого очередным эпизодом кампании по силовому подавлению оппозиционных СМИ в Украине и призвал страны ОБСЕ и Совета Европы, а также международные организации осудить политику Киева против СМИ.

Служба безопасности Украины в ответ на обвинения в безосновательности задержания Муравицкого обнародовала список его опубликованных материалов, обвинив автора в работе в интересах России.

"Второго августа текущего года СБУ уведомила общественность о задержании по подозрению в государственной измене жителя Житомира. Этот факт вызвал целую волну "возмущения" в российских СМИ. И это не удивительно, поскольку задержанный действовал именно в интересах государства-агрессора (России — ред.). Удивление вызвало то, что "русскую песню" подхватили украинцы, особенно те, кто представляют себя как защитники нашей государственности. До завершения следствия мы не можем обнародовать его материалы, но предлагаем обществу ознакомиться лишь с небольшой частью размещенных в открытом доступе публикаций задержанного — для того, чтобы граждане Украины сами могли определить, в интересах какой страны работает автор", — говорится в сообщении СБУ.

Ведомство привело ссылки на ряд публикаций Муравицкого и указывает, что в РФ также были ранее задержаны журналисты на основе лингвистической экспертизы, которая была проведена и в данном случае.

Гожый считает, что Служба безопасности нарушила Конвенцию о правах человека, опубликовав заявление с перечнем материалов его подзащитного.

"Вместо объективного следствия проводите дешевые пиар-акции в интернете. Список арестованных журналистов в РФ, это вы к чему? Вместо написания манипулятивных материалов и разглашения тайны следствия займитесь лучше работой: коррупция, янтарь, контрабанда топлива на границе с Белоруссией и т.д. За эту статью большое спасибо, еще одно задокументированное нарушение статьи 6 Конвенции о правах человека (право на справедливый суд — ред.)", — написал Гожый в Facebook.

Адвокат журналиста считает, что дело его подзащитного является политическим. По его словам, Муравицкий считает себя невиновным и не намерен признавать свою вину.

"Первоначальный расчет, что удастся сломать его психологически, не оправдался. Муравицкий оказался крепким орешком. И брать какую-то чужую вину на себя или подтверждать какие-то измышления он не собирается", — сказал Гожый. Адвокат отметил, что Муравицкий настроен на борьбу.

"Настроение у него неплохое. Конечно, неприятно, что оттягивается апелляция по непонятным причинам. Но он говорит: если для борьбы надо посидеть — посижу. Он настроен на борьбу и на решительные действия", — добавил Гожый. По его словам, журналист сейчас чувствует себя нормально.

Сам подозреваемый ранее заявлял, что как член Национального союза журналистов и международных организаций журналистов попросил их о помощи. Его защита также обратилась к Amnesty International с просьбой признать его политическим заключенным. О задержании журналиста проинформирована и ОБСЕ. На минувшей неделе его адвокат провел встречу с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и рассказал им о состоянии свободы слова в Украине, а также о деле Муравицкого.

Секретарь Национального союза журналистов Украины Валерий Макеев считает, что обвинения, выдвинутые Василию Муравицкому за его публикации, можно применить в отношении любого журналиста, отыскав в материалах "манипулятивный характер".

"Не исключаю, что следствие имеет основания для обоснованного подозрения. Даже более того, я мечтаю, чтобы наши правоохранители были чрезвычайно профессиональны и проявляли образцы защиты идеалов демократии. Но сейчас мы не имеем законного решения суда относительно совершения журналистом преступления, а потому априори стоим и на его персональной защите, и, одновременно и вместе с тем, на защите демократии. Относительно текстов публикаций Василия не скажу ничего. Я просто их не видел", — сказал Макеев.

Коллеги Муравицкого также сомневаются в адекватности предъявленных ему обвинений. Часть житомирских журналистов, согласившихся поговорить с РИА Новости на условиях анонимности, полагают, что дело развалится в суде, другие уверены, что его доведут до конца.

Ранее международная организация "Репортеры без границ" (RSF) призвала к немедленному освобождению задержанных на Украине журналистов, в том числе Муравицкого. В Союзе журналистов России (СЖР) заявили, что обратятся в Международную федерацию журналистов.

Адвокат Муравицкого ранее заявлял РИА Новости о плохих условиях содержания его подзащитного в следственном изоляторе.

"Камера у него 40 квадратных метров, в ней проживают 13 человек. Душ — раз в неделю, 1 час прогулки в день в бетонном кубе. Питание у него обычное и медобслуживание у него тюремные, оставляют желать лучшего. В камере клопы, низкий санитарный уровень. С адвокатом или родными он связаться не может", — сказал Гожый.

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Ранее защита жаловалась омбудсмену Украины на давление следствия на свидетелей и допрос подзащитного, несмотря его на болезнь. Адвокат журналиста обратился к уполномоченному по правам человека с общим заявлением о политическом преследовании и рассказал всю ситуацию. В частности, о недопуске адвоката, недопуске к материалам дела, фальсификации материалов дела, давлении на свидетелей, нарушении европейской конвенции по правам человека при задержании и проведении следственных действий.

"Плюс следствие игнорирует наше заявление об истребовании медицинской документации подтверждения пыток. Потому что проводить следственные действия с человеком, у которого бронхит и температура — это пытки", — сказал адвокат.

Офис омбудсмена пообещал проверить соблюдение прав Муравицкого и условия его содержания в СИЗО, однако до сих пор реакции по фактам нарушения прав журналиста не было.