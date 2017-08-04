Елена Бондаренко об аресте Василия Муравицкого, СБУ и свободе слова

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Житомирский суд оставил под стражей житомирского журналиста-блогера Василия Муравицкого, которого СБУ подозревает в государственной измене. По данным СБУ, Муравицкий по указанию российских кураторов с 2014-го года готовил и распространял антиукраинские материалы.

За госизмену в Уголовном кодексе Украины предусмотрено наказание — 15 лет лишения свободы.

Подробнее о том, что и на каких основаниях инкриминируют журналисту, сообщила в эфире радиостанции Голос Столицы руководитель пресс-службы управления СБУ Житомирской области Ирина Мартынюк:

"Слідчим управлінням наразі блогеру-журналісту повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Найважча з них – це, безперечно, стаття 111 – державна зрада. Також йому інкримінується стаття 110 – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 161 – розпалювання національної ворожнечі, та 258 зі значком три – сприяння діяльності терористичної організації.

В ході досудового розслідування було проведено декілька десятків лінгвістичних, судово-психологічних експертиз, а також авторознавчих експертиз, текстів, які були підготовлені житомирським журналістом. Засвідчили вони, що тексти, підготовлені ним, мають маніпулятивний вплив на свідомість читачів, також вони підбурюють свою аудиторію на вчинення конкретних дій – на шкоду суверенітету і незалежності нашої держави. Крім того, аналіз семантико-лінгвістичного їхнього наповнення засвідчив, що вони містять заклики до розпалювання національної ворожнечі як всередині нашої держави, а також між Україною і сусідніми дружніми державами.

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В ході санкціонованих обшуків нашими слідчими було вилучено комп’ютерну техніку із доказами листування блогера із російськими кураторами, також було вилучено копії укладених ним угод із державними інформаційними агентствами РФ на підготовку замовних статей, акти прийому-передачі цих статей, тож зараз ці документи вивчаються, і трохи згодом ми будемо готові більш детально вас повідомити".

Свою оценку относительно деятельности и ареста журналиста-блоггера Василия Муравицкого в эфире "ГС" дала председатель наблюдательного совета "Центра свободы слова" Елена Бондаренко.

Оснований, о которых говорят в СБУ, достаточно для обвинения в госизмене?

— Давайте так. Пока это слова и очень прискорбно понимать, что в данном случае должностное лицо СБУ оперирует такими понятиями как манипуляция. Она вообще может объяснить, в каком законе Украины у нас карают за манипуляцию? Это первый момент. Второй момент, что касается переписок с зарубежными СМИ, будь-то российские или зарубежные, у нас это тоже запрещено законом? Нет, конечно. Более того, насколько мне известно, господин Муравицкий работал по официальному контракту. Скажите, пожалуйста, по какому закону у нас считается преступлением официальный контракт с зарубежным СМИ? Тоже такого закона нет. В данном случае мы с вами наблюдаем просто очень вялое отбивание СБУ от того, чтобы это дело носило политический характер. У нас же как? У нас сейчас СБУ работает по принципу либо ты раб режима, либо ты враг режима. Вот в данном случае господин Муравицкий за свою гражданскую позицию, за свои политические позиции был назначен врагом режима.

Насколько легко обнаружить в гражданской позиции антиукраинскую пропаганду?

— Придется следователям, прокурорам, СБУ очень здорово постараться. В данном случае господин Муравицкий не обязан доказывать свою невиновность, у нас пока что еще есть презумпция невиновности, а вот СБУ придется очень сильно попыхтеть, чтобы доказать обратное, чтобы доказать вину господина Муравицкого. В данном случае это журналист, который критиковал режим, и на нынешний момент это выглядит очень плохо для режима Порошенко и, тем более, для СБУ.

СМИ сообщают, что военный суд так называемой ЛНР приговорил жителя Луганска блоггера Эдуарда Неделяева к 14 годам заключения за проукраинскую деятельность. Она заключалась в том, что блоггер писал в сети об оккупированном Луганске, рассказывал о жизни его жителей. Как быть в этом случае: республика не признана, но тюрьма вполне реальная?

— Да, действительно, тюрьма абсолютно реальна и здесь, и там, но в данном случае давайте придерживаться все-таки украинской юрисдикции. Любая вина должна быть наказана, любая посадка в любую тюрьму, без доказательств, очевидных доказательств вины есть расправа с инакомыслием.

Как должны действовать государство, правоохранительные органы в ситуации, в которой оказалась страна? Где тот баланс, чтобы не наступать на свободу слова и при этом не позволять вести антиукраинскую пропаганду?

— Послушайте, баланс есть закон. В данном случае если закон нарушен, человек должен понести наказание. Если закон не нарушен, он не должен нести наказание за свои политические взгляды, и я вам скажу, в данном случае выглядит все очень дурно, тем более, что по Украине у нас больше пяти тысяч политических заключенных. Это люди, которые сидят по сфабрикованным уголовным делам, это люди, которые сидят по сфабрикованным объявлениям. Посмотрите, что у нас происходит с людьми, которые сейчас находятся по так называемой 258 статье Уголовного кодекса якобы за сотрудничество с террористами, с террористическими организациями. Мы как "Центр свободы слова" подаем во все инстанции без исключения до Конституционного суда прошения, скажите, пожалуйста, каким органом в Украине у нас ЛНР, ДНР признаны террористическими организациями? Оказывается, не признаны. Так за сотрудничество с какими террористами сидят эти заключенные в Украине, когда у нас нет террористических организаций, с которыми они сотрудничают. Налицо манипуляция, налицо фабрикация, налицо фальсификация уголовных дел против тех людей, которые против режима.

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы председатель Независимого медиа-профсоюза Игорь Чайка заявил, что журналисты в своем расследовании по делу Шеремета сделали больше, чем СБУ и МВД.