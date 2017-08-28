Герои Евромайдана тогда и сейчас

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Понятно, что воспринимать подобное надо исключительно сквозь призму неутихающей пропаганды и праздничной атмосферы. Ведь результаты Евромайдана экономические не просто удручают, но периодически заставляют людей выходить на улицы. Достаточно сказать, что рост тарифов ЖКХ после 2014 года составил более 400%.

Однако не хлебом единым. И нам радостно сообщают, что Евромайдан принес в Украину перемены ментальные – сознание украинцев освободилось.

Пусть будет так. Но вопрос: возможен ли выход на новые уровни, на новые вершины без рождения нового человека? А рождению этому должно предшествовать появление новых героев, предтеч, если угодно. Дал ли нам их Евромайдан?

Три богатыря и далее по списку

Их было трое лидеров: Яценюк, Тягнибок и Кличко. Где они сейчас? Тягнибок отпал сразу, еще и получив до кучи обвинение в расстреле протестующих. Яценюк стал, возможно, худшим премьер-министром за всю историю Украины и запомнился беспрерывными скандалами с остальными власть имущими. Лучше всего устроился, пожалуй, Виталий Кличко; однако есть два но. Во-первых, Кличко, безусловно, рассчитывал на большее: изначально, как мы помним, речь шла о президентстве. Во-вторых, как и Яценюк со своим премьерством, Виталий запомнится киевлянам очень плохим мэром. В общем, ореол трех лидеров Евромайдана если и был, то давно уничтожен.

Остаются те, кто поменьше – все эти политики и общественные деятели, присосавшиеся к воле народной. Тут в первых рядах идет, конечно, командир Самообороны Евромайдана Андрей Парубий. Он основательно закрепился в правительстве. Но нельзя отрицать того очевидного факта, что Парубия, и до Евромайдана уже известного политика, командировали в качестве надсмотрщика-надзирателя за происходящим, и вынесли его на вершину отнюдь не народные волнения, а западные кураторы.

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Были и фигуры поменьше. Вроде лидера Автомайдана Булатова или казака Гаврилюка – все они сперва изображали видимость игры в большую политику, исполняя, впрочем, роль, скорее, декоративную, но отпала и она. Теперь данные персонажи вспоминаются лишь по раритетным видеозаписям, и просматривают их те, кто вспоминает время Евромайдана как период реального народного единения. Для людей, искренне веривших в те идеалы, это было особое время. Жаль, что 99% из этих людей так ничего и не получили. Растворился в общей массе и сотник Парасюк, а Татьяна Чорновол нынче считается в Украине кем-то вроде юродивой, мешающей своим бывшим патронам и соратникам.

Но, конечно, печальнее всех сложилась судьба самого брендового человека на российском телевидении времен Евромайдана – Дмитрия Яроша. Каждое упоминание его становилось мемом, а сам он шел в президенты. Теперь у Яроша нет ни "Правого сектора", ни эфиров. Он получил ранение в АТО и забыт, прежде всего своими. От демона Евромайдана, разжигавшего костры национального протеста, остался лишь уголек.

По иронии судьбы?

Единственный же, кого возвысил и оставил на вершине Евромайдан — это Петр Алексеевич Порошенко. Да, безусловно, фигура заметная в украинской политике и до зимы 2013-2014 гг., но при этом фигура не первого ряда. Порошенко всегда был вторым — и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче. Его оттесняли то Тимошенко, то Азаров, то даже какой-нибудь Ехануров. При этом Порошенко оставался человеком богатым, могущественным, но не основным, не главным, говоря просто.

И вот – Евромайдан, и Петр Алексеевич, как компромиссная фигура, быстро избирается президентом, а после начинает зачищать политическое пространство, избавляясь от конкурентов. При этом реальные достижения его деятельности весьма и весьма скромны, однако популизм с постоянными отсылками к "империи зла" не то чтобы эффективно, но как-то помогает Порошенко держаться на президентстве, один за другим отсеивая конкурентов.

Любопытно, что окончательный разрыв с Россией – это единственное, что звучало на Евромайдане, а позднее сбылось. Все остальное стало насмешкой или даже издевкой. Судите сами, Евромайдан насмерть стоял против олигархов, а теперь во главе тех, кто тогда стоял, находится самый главный из олигархов. Есть в этом особенно желчная ирония, не правда ли?

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Так же, как и в том, что фактически Евромайдан усилиями и жертвами сотен тысяч людей привел лишь к одному – к установлению жесткой иерархической структуры, подчиненной одному человеку и к нему примкнувшим. Сомневаюсь, что именно за это боролись люди зимой 2014-го. И, наверное, эта мысль порой приходит им на ум, но быстро сменяется другими: ведь СМИ, также по большей части контролируемые командой Порошенко, вдалбливают бесконечные месседжи о войне и внешней угрозе.

А нужна она, эта война, пожалуй, больше всего, самому Петру Алексеевичу, который, напоминаю, клялся закончить ее всего за один день. Но не будет АТО – и у украинцев появятся вопросы. Одним из них будет: почему Евромайдан улучшил жизнь, по большей части, только одного человека, ну и к нему приближенным? А что делать остальным? И за что они все-таки стояли? Ведь не за то, чтобы у Евромайдана остался лишь один ратный герой – Петр Алексеевич Порошенко. Хотя нет – вот уже и смену готовят. Сын Порошенко выиграл конкурс на поездку в Сингапур за счет госсредств. Растет, стало быть, новое поколение.

Уж не знаю, напевает ли Порошенко по утрам песенку "Кино", но определенно мог бы: "Доброе утро, последний герой! Доброе утро тебе и таким, как ты!".

У остальных же утро выдается, как правило, так себе. И многие сами для того постарались.

Ничего, зато хорошему человеку приятно сделали. Может, он когда и отблагодарит. Отблагодарите же, Петр Алексеевич? Многие ведь тут давненько думкой богатеют. Надеются все еще.

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