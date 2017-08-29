Юридический абсурд. Как в Житомире судят журналиста Муравицкого

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Двух поездок в Житомир хватило для того, чтобы влюбиться в этот уютный и слегка безбашенный город. Почему город показался уютным, я объяснил в предыдущем репортаже.

А почему — "слегка безбашенным?". Трудно объяснить. Возможно, потому, что здесь есть "безбашенные" журналисты, не боящиеся говорить правду, но есть столь же "безбашенные" спецслужбы и судьи, готовые за эту правду журналиста упрятать за решётку надолго. Лет на 15. И есть "безбашенные" адвокаты, которые камня на камне не оставили от обвинения, но и не только: по сути, под сомнение поставлены все усилия пропагандистской машины Киева о "войне с Россией"…

"Время, вперёд!"

А вот поводы для этих двух командировок — хорошими не назовёшь. Точнее, повод один. И это, увы, не изучение булгаковского наследия (помните ли "кузена из Житомира"?). Увы, тема более злободневная. Конечно, читатель уже догадался: речь идет о задержанном СБУ и арестованном решением суда на два месяца житомирском журналисте Василии Муравицком. И о попытках защиты вытащить молодого отца из СИЗО (в семье Муравицких недавно родился ребёнок, журналиста и задерживали-то в роддоме…).

Напомним, Василия Муравицкого подозревают в госизмене, посягательстве на территориальную целостность Украины, нарушении равноправия граждан, создании террористической организации, покушении на информационную безопасность страны.

По утверждению СБУ, его статьи публиковались на "сайтах, которые администрировались из РФ и временно оккупированных территорий Украины". Прокуратура сообщила, что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд в Житомире арестовал Муравицкого на два месяца, защита подала апелляцию.

Ранее заседания по рассмотрению апелляционной жалобы под разными предлогами переносили.

На этот раз в суд пришли десятки людей с целью поддержать журналиста. Из Киева приехал Руслан Коцаба, для изучения ситуации прибыли представители ОБСЕ и представитель офиса омбудсмена.

Пришли и активисты под желто-синим флагом – группа общественной поддержки гособвинения. Еще до начала заседания произошли словесные перепалки между ними и сторонниками освобождения журналиста. Поводом к дискуссии на повышенных послужил музыкальный сигнал чьего-то телефона, сыгравшего мелодию "Время, вперёд!" (такую музыку активисты сочли "антипатриотичной").

Доставили Муравицкого – как опасного преступника: наручники, усиленная охрана. Журналист держался с достоинством.

"Снять все обвинения!"

Заседание началось. Адвокат Андрей Гожый добавил к апелляционной жалобе (отменить решение следственного судьи об аресте и заменить содержание под стражей на домашний арест) требование снять с Муравицкого все обвинения как "совершенно абсурдные", отменить любые меры пресечения в отношении журналиста.

В своем выступлении защитник буквально "разнёс" обвинение по всем пунктам (это, конечно, моё субъективное мнение, на судей доводы защиты впечатления не произвели – Авт.).

Муравицкому вменяют в вину сотрудничество с гражданами РФ и с российским информагентством "Россия сегодня"? И получение денег за выполненную работу? А разве это запрещено? Нет, всё это разрешено и всё это совершенно законно.

Война с Россией или… дружба и партнерство?

Дело в том, что это сотрудничество с "врагом"? Но пусть обвинение покажет документ, в котором хоть слово есть о том, что Украина действительно воюет с Россией.

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"Темники, транслируемые Мининформом — это не правовые документы", — подчеркнул адвокат.

Гожый напомнил, что правовая основа отношений Украины и РФ – это сотни договоров и соглашений, действующих и поныне, в том числе никто не отменял "Большой договор" о дружбе и стратегическом партнерстве между Украиной и Россией. Следовательно, Россия – не враг, а стратегический партнёр. И почему тогда украинские журналисты не могут сотрудничать с российскими СМИ?

Что до фигурировавшего в сюжетах как "доказательство вины" подозреваемого трудового договора с информагентством, то защита считает этот документ оправдательным: "он подтверждает, что все делалось легально".

А кто объявил их террористами?

Содействие террористам? Адвокат попросил следователей и обвинителей показать документы с официальным признанием ЛНР и ДНР террористическими организациями. Их нет. Зато есть представители республик Донбасса на переговорах в Минске…

Защитник поинтересовался, почему же не задержаны те официальные лица, которые общаются там с "республиканцами" (не путать с американскими – Ред.) Донбасса и ведут разного рода дела с РФ (а у кого-то там и бизнес работает совершенно свободно)?

Почему нет претензий к тем, кто манипулирует общественным мнением в общегосударственных и в международных масштабах? Они все на свободе, но арестован журналист – за свою журналистскую работу.

"Следствие должно опираться на право, а не на фразы из телевизора", — подчеркнул Гожый.

И задал вопрос: "Так у нас с Россией что — война или мир?". Отметим, что постановка такого вопроса в юридической плоскости может повлечь серьёзнейшие последствия.

Впрочем, судьи вопроса не заметили. А вот активисты ощутили угрозу и начали требовать, чтобы адвокат перешёл на украинский язык (тому пришлось объяснять, что защита имеет право выступать и на русском).

Что такое информационная безопасность?

Сам Муравицкий высказался ещё по одному пункту предъявленных подозрений: подрыв информационной безопасности Украины. Напомнил, что информационная безопасность – это безопасность информационных систем, как им могут повредить обычные журналистские статьи?

"Обвинение даже не понимает, что такое информационная безопасность", — констатировал Муравицкий.

Во время небольшого перерыва журналист воспользовался случаем и выразил благодарность всем коллегам, проявившим профессиональную солидарность и поддержавшим его. Кстати, охрана пыталась воспрепятствовать общению, были попытки запретить снимать.

Просидевший полтора года в СИЗО Руслан Коцаба квалифицированно объяснил охранникам, в чём они не правы. Охрана не растерялась. Вскоре всех попросили из зала: "надо проветрить помещение".

Бежать не собирается. Но…

Журналист попросил суд изменить ему меру пресечения на такую, что не связана с лишением свободы, заявив, что никуда бежать не собирается.

"Оставить жену и ребёнка для меня – хуже смерти", — сказал он.

Следователь и представитель обвинения, со своей стороны, просили суд оставить жалобу без удовлетворения: по их мнению, журналист может скрыться в России или в непризнанных ЛНР/ДНР. На вопрос защиты, как это возможно в условиях домашнего ареста, с браслетом, исчерпывающего ответа не прозвучало: как-нибудь возможно…

Суд удалился на совещание (а до этого судьи зачем-то уходили на пятиминутный перерыв). Вердикт: апелляционную жалобу оставить без удовлетворения. Другими словами, Муравицкого оставили в СИЗО. Решение было встречено криками: "Позор!" (в то же время активисты выкрикивали: "Слава Украине!").

День рождения в застенке

Андрей Гожый заявил журналистам, что решение суда было ожидаемым: "мы прекрасно понимаем, в какой стране живём, и где действительно принимаются судебные решения".

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"Мы понимали, что ни СБУ, ни житомирский суд двери не откроют, прощения не попросят и не скажут: "извините, мы ошиблись!". Мы будем бороться дальше, мы не остановимся", — сказал адвокат, добавив, что есть надежда на международные организации и на международное правосудие.

Защитник напомнил, что 29 августа у Василия Муравицкого — день рождения: "ему исполняется 33 года, но благодаря преступному режиму, который не делает выводов из истории, этот день рождения Василий Муравицкий проведёт в застенках".

Система давит свободу слова

Своё мнение о вердикте в комментарии РИА Новости Украина высказал житомирский журналист Сергей Форест: "этого следовало ожидать, хотя судьи должны помнить о том, что произошло с их предшественниками в некоторых политических процессах"…

По его словам, вполне объяснимо и то, что мало журналистов пришли поддержать коллегу: "сегодня есть большие проблемы с независимой журналистикой"…

Такое же мнение высказал глава областной общественной организации "Союз Воинов Добровольцев" Евгений Кузнецов, отметивший, что "объективных журналистов фактически не осталось, все держатся под властью, либо боятся; объективных – очень мало…".

По его словам, "система давит" свободу слова и "пока не получит отпор – не успокоится".

"В данном случае это было решение "по звонку", на перерыве, не исключаю, позвонили им (судьям – Ред.) и сказали, как надо поступить – и они приняли это карательно-репрессивное решение", — считает общественник.

Он добавил, что у системы нет выхода, в системе рассуждают так: "мы не можем сдать назад, если сдадим, то признаем, что мы уголовники, что мы нарушили закон".

Напомним, ранее базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация Комитет защиты журналистов (CPJ) призвала власти Украины немедленно освободить журналиста Василия Муравицкого и снять с него все обвинения.