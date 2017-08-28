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    Законопроект о реинтеграции: Россия будет провозглашена страной-агрессором

    Тема:

    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе (36)

    (обновлено: )610014
    По словам представителя президента в Верховной Раде Ирины Луценко, в законопроекте "введено понятие, что Украина не несет ответственности за то, что делается на временно оккупированной территории".
    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявляет, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет определено, что Российская Федерация является страной-агрессором по отношению к Украине в соответствии с международными нормами, заявила Луценко в эфире "5 канала".

    Александр Кочетков
    Facebook Александр Кочетков
    Политолог исследует проект закона о реинтеграции Донбасса

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    "Самое важное, что введено, какие новеллы введены в этом законопроекте? В первую очередь, впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором", — отметила Луценко.

    "Это очень важно для нас и для наших партнеров. Впервые мы с этим определились, и это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война, нет. Это страна-агрессор. Здесь четко определены международные пункты, которые дают нам возможность это формулировать", — сказала представитель главы государства в парламенте.

    Также она отметила, что в законопроекте о реинтеграции Донбасса есть четкая ссылка на 51-ю статью Устава Организации Объединенных Наций относительно самообороны.

    "Это означает, что Украина имеет право самообороняться. Это еще раз — не война, а самооборона. И это для того, чтобы Международный валютный фонд давал нам средства, это для инвесторов", — отметила Луценко.

    Вместе с тем, по ее словам, в законопроекте "введено понятие, что Украина не несет ответственности за то, что делается на временно оккупированной территории".

    "Здесь четко определены инструменты, мотивация и средства, которыми президент Украины предложит обществу на законодательном уровне реинтегрировать Донбасс, вернуть эти территории. Закон четко ориентирован только на возврат части временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской, а не Крыма”, — сказала Луценко.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован. 

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