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    Общество

    Суд продлил меру пресечения главреду издания "Страна.ua"

    Тема:

    Несвобода слова. Арест Муравицкого и обыски в "Стране" (251)

    (обновлено: )4601
    Суд частично удовлетворил требование прокуратуры, которая просила продлить меру пресечения главному редактору издания "Страна.ua" Игорю Гужве на 60 дней.
    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Мера пресечения в виде ареста с альтернативой залога главному редактору интернет-издания "Страна.ua" Игорю Гужве продлена до 22 сентября, сообщается на сайте СМИ.

    Игорь Гужва. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Гужва: дело против "Страна.ua" - системное давление власти на СМИ

    Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист считает дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог и он вышел на свободу. Прокуратура обратилась в суд с просьбой продлить Гужве меру пресечения.

    "Суд вынес решение — удовлетворить требование прокуратуры частично. Прокуратура просила продлить на 60 дней, суд принял решение — продлить на 30 дней, до 22 сентября", — говорится в сообщении издания.

    Эта мера пресечения обязывает Гужву сдать загранпаспорт, не покидать Киев, являться по вызову к следователю.

    Ранее СМИ сообщили, что Служба безопасности Украины нашла на флешке, изъятой у главного редактора интернет-издания Гужвы, секретную информацию министерства обороны.

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