Банковая душит СМИ и свободу слова. Обыски в "Страна.ua"

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Сотрудники Службы безопасности Украины утром 9 августа пришли с обыском в офис интернет-издания "Страна.ua ". Как сообщил главный редактор издания Игорь Гужва на своей странице в Facebook, СБУ также обыскивает квартиры двух журналистов. Сайт ненадолго ушел в оффлайн вскоре после публикации новости об обысках.

Это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето. Главного редактора издания Игоря Гужву задержали в Киеве 22 июня по подозрению в вымогательстве за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. Журналист назвал дело против него спланированной провокацией. Суд в Киеве арестовал Гужву с возможностью внесения залога в 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), 26 июня за главреда внесли залог, и он вышел на свободу. Журналисты "Страны.ua" обратились к послам стран G7 и к представительству ЕС в Украине с просьбой защитить редакцию от давления властей.



Новое дело против "Страны"

Разрешение на обыск в редакции и у сотрудников издания выдал Печерский райсуд Киева. Как говорится в определении суда, обыск идет по делу о разглашении государственной тайны. Эту же информацию официально подтвердили в СБУ



"Следователи Службы безопасности Украины проводят в Киеве санкционированные судом обыски в редакции Интернет-издания "Страна.ua" и в местах проживания некоторых журналистов. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, открытого по факту преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).

Сотрудники спецслужбы при осуществлении следственных действий проверяют компьютерную технику на наличие материалов, составляющих государственную тайну. Сайт Интернет-издание "Страна.ua" работает в штатном режиме", - написала на своей странице в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

Главный редактор "Страны" сообщил, что обыски идут в редакции и еще у двух журналистов.



"Причем в устной форме сотрудники СБУ говорят, что ищут… флешку. Парадокс. Если они уже нашли флешку с гостайной, то зачем им еще одна. Или к той флешке прилагалась записка на бересте — "ищи еще одну на второй день после лунного затмения"? press-post.net Адвокат Муравицкого: я двое суток не мог попасть к подзащитному

Рабочая версия — никакой гостайны, ни на какой флешке найдено не было. Дело возбудили "от фонаря", чтобы во-первых, СБУ могла забрать у полиции всю изъятую технику и там порыться. во-вторых, чтоб получить право на оперативно-розыскные действия и кошмарить нас всякими обысками, ставить на прослушку и т.д. Так как по первому пункту (в изъятой технике), видимо, ничего не нашли. Решили приступить к пункту второму — обыски и кошмаривание.

Уникальная, конечно, у нас власть, которая такими убогими методами решила бороться с нашим небольшим,но очень крутым сайтом)) Для нас каждый обыск — как знак отличия. Значит все правильно делаем. Будем продолжать работать”, - написал Гужва на своей странице в Facebook

Адвокат "Страны" Елена Лукаш считает, что "дело о "вымогательстве" приказало долго жить.



“Поэтому теперь у "страны.юа" дело о гос тайне. И будет еще много разных дел, полагаю. Которых никто не боится”, - написала Лукаш у себя в Facebook.

Лукаш также опубликовала оперативное видео из офиса "Страны", где она общается с сотрудником СБУ. Главный вопрос адвоката: почему пришли в офис, где юридически никакой "Страны" нет? В решении суда вообще не указано место проведения обыска.



Реакция медиа-сообщества

Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко считает, что "столь системное "внимание" правоохранителей к одному СМИ свидетельствует об избирательном подходе власти". Фото со страницы Елены Лукаш в Facebook Обыски в редакции "Страны": в сети появились фото

"…Столь системное "внимание" правоохранителей к одному СМИ — а первые заявления о притеснениях редакция делала в январе, а в феврале представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дуня Миятович по этой ситуации обращалась к украинскому правительству — свидетельствует об избирательном подходе власти. Потому что еще возникало дело с якобы вымогательством главным редактором средств у народного депутата — и мы все были свидетелями недопуска адвокатов и ночного обыска редакции и задержания Игоря Гужвы. После того пошло дело об определенной таинственной "флешке" с секретами Минобороны.

Международная федерация журналистов уже делала заявление о недопустимости силовых действий с нарушением прав журналистов издания "Страна" и о том, что открытие все новых уголовных дел является проявлением давления. И вот сегодня продолжение демонстративных силовых действий по одному и тому же медиа с большой аудиторией…

ПС. Этот пост не о редакционной политике, а о правах", - написал Томиленко на своей странице в Facebook.

"Обыски у журналистов оппозиционного издания — это и есть та "свобода", к которой нас ведёт режим Порошенко. Который теперь по праву, со всей атрибутикой, может считаться диктаторским. Уже очевидно, что с любыми проявлениями несогласия, оппозиции, инакомыслия (к мнению Банковой) — власть будет бороться любимыми способами. От обысков, фабрикации уголовных дел и физического прессинга — до похищений и убийств. Уверен, до этого осталось не так много. Потому что крысы загнаны в угол и им некуда бежать", - пишет у себя в Facebook известный тележурналист Александр Дубинский.

“Грицак опять флешку ищет. Давно уже ищет. У Крюковой в аэропорту почти год назад искали, потом, помнится, даже самолет белорусский разворачивали, тоже флешку искали. У меня тоже так бывает. Потеряешь что-нибудь, потом ищешь. Флешки, правда, давно не ищу, есть "облака" и так далее. Дайте уже Грицаку какую-нибудь флешку, пусть успокоится. У меня тоже в свое время конторские то ли диск, то ли флешку искали. Негласно, правда. И тоже по статье о разглашении гостайны. Правда, у меня тогда уже допуска не было, и я там только свидетелем проходил. Журналисты, у которых сейчас обыски проводятся по делу о "разглашении гостайны" допуска тоже не имеют, значит только как свидетели могут идти. Но для обысков должны быть серьезные основания, в чем сомневаюсь. А негласное проникновение мабуть опасаются делать, бо уже не умеют. Или просто страху нагнать хотят, неудобства причинить. Тоже классика. Москаль так работал. Но, правда, против бандитов, а не журналистов”, — написал у себя в Facebook журналист, советник министра внутренних дел Станислав Речинский.

Оценки политологов

По мнению политического аналитика Дмитрия Корнейчука, история опять повторяется: как только уезжает из Киева "смотрящий" за Порошенко Волкер - Банковая быстро начинает "душить" свободу слова.



“Порошенко постоянно тестирует, что именно позволят делать американцы в его владениях. Внутренних врагов вроде Авакова "прессовать" разрешили. А Порошенко же хочет еще и цензуру ввести. И заткнуть рот всем критикующим его СМИ. Поэтому "Страна.юа" — это для него лакмусовая бумажка. Дадут американцы по рукам или нет? Посмотрим. Главное, что на мнение общества на Банковой клали большой рошеновский торт…”, — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

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"Беспредел порождает ещё больший беспредел. Чиновники, судьи, следователи, обслуживающий персонал нынешней власти подумайте, что можно будет делать с Вами после того, что сегодня делается с оппозиционными сми, независимыми политиками и бизнесом. Поднявший руку на кого-то уже никогда не сможет чувствовать себя в безопасности…", - написал у себя в Facebook политолог Руслан Бортник.

Ровно в полдень обыск в редикции был закончен. "Ничего не нашли. Гостайна больше не в опасности", — иронизирует адвокат Елена Лукаш.