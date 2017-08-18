Украину ждет горячая осень... последняя осень?

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед – для РИА Новости Украина

В канун нового политического сезона страна столкнулась с таким клубком политических противоречий, энергетических проблем и социального напряжения, что так или иначе ситуация требует разрешения.

Выборы, выборы…

Политические склоки – фирменный стиль нэзалежной с момента ее образования в 1991 г. Впрочем, если быть совсем точной, эта особенность охватывает весь исторический период, когда на территории современной Украины возникало какое-то подобие самостоятельной государственности. Этот процесс даже получил уникальное название – Руина, которое политологи теперь охотно применяют не только к Украине, но и к ситуации в других странах, где политический класс собственноручно уничтожает страну.

Не стали исключением и три года после так называемой "революции достоинства". Более того, по мере нарастания кризисных явлений политическая борьба становится все более жесткой.

В сравнении с 2014 г., когда были проведены парламентские и президентские выборы, электоральные симпатии населения значительно изменились. Так, нынешняя "недокоалиция" в составе БПП и "Народного фронта", имеющая большинство в парламенте, сейчас набрала бы в сумме лишь 11% голосов, из которых 9,3% принадлежат президентскому блоку. Любопытно, что из остальных политических игроков первого эшелона свои позиции улучшила лишь "Батькивщина". Своих избирателей удалось сохранить Олегу Ляшко и "Свободе", а расколовшиеся на два лагеря бывшие "регионалы" в сумме прирастили число сторонников.

Тем не менее, рвутся в бой все. Сторонники досрочных парламентских выборов образовали достаточно разношерстную толпу из парламентской оппозиции, новых проектов Надежды Савченко и Михаила Саакашвили, "пролетевших" мимо предыдущей Рады "свободовцев" и сторонников Анатолия Гриценко, различного рода партеек радикальных националистов и т.д. По мнению внефракционного народного депутата Сергея Таруты, вероятность досрочных выборов составляет 95%. Также бывший донецкий губернатор не исключает и проведения в 2017 г. досрочных президентских выборов. Обозначил он и цель телодвижений оппозиционеров: "Нам важно, чтобы функции президента не было вообще, чтобы президент был моральным лидером".

Импичмент или переворот?

Петру Порошенко стали угрожать импичментом, едва он успел присесть в президентское кресло. Но сейчас оппозиция начинает предпринимать реальные шаги к отстранению президента от должности.

Смены первого лица страны требует ряд областных советов, где большинство принадлежит "Батькивщине" и "Радикальной партии". 23 июня процедуру импичмента Порошенко инициировала Юлия Тимошенко. В свою очередь, Ляшко порывается собрать внеочередную сессию парламента для принятия законов, необходимых для проведения импичмента. Идею коллег поддержали в Оппозиционном блоке и партии "Самопомощь", а также ряд внефракционных депутатов. За ними тихо маячит тень Игоря Коломойского.

Впрочем, реальность конституционного способа лишения действующего президента своего поста вызывает большие сомнения, как из-за непроработанности законодательной базы, так и из-за выстроенной президентской командой системы подкупа и давления на депутатов. Непокорных просто лишат мандата по представлению Генпрокуратуры.

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А вот силовой вариант перераспределения властных полномочий исключать нельзя. Разговоры о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков готовит переворот, идут давно. Об этом же не так давно заявил и депутат от БПП Сергей Лещенко, проинформировавший о том, что в правительстве Украины существует группировка Авакова, стремящаяся к захвату власти. Это подтвердил в своем интервью Саакашвили, заявивший, что Аваков "с Порошенко просто временные союзники, которые друг друга ненавидят. Порошенко думает, что он всех в конце обхитрит, но он сильно на этот счет ошибается".

Некоторые объективные предпосылки к радикализации "фронтовиков" есть. Они гораздо более президента боятся досрочных выборов, которые будут означать для них потерю власти. В то же время сейчас команде Арсения Яценюка принадлежит не только контроль над силовым блоком через Авакова и Турчинова, но и пост спикера ВРУ. Согласно Конституции Украины, именно председатель Верховной Рады возглавляет государство в случае невозможности выполнения президентом своих обязанностей. Не потому ли Андрей Парубий, недавно посетивший с многодневным визитом США, заявил, что "досрочных выборов не будет ни весной, ни осенью. Я глубоко убежден, что сценарий, навязываемый Украине, – внешний, это сценарий не украинский".

Ответ Чемберлену

На фоне политических требований оппозиции действующая власть также не сидит, сложа руки. Против политических оппонентов все более усиливается экономическое, информационное и уголовное давление. По некоторым данным, секретарь СНБО Турчинов готовит масштабные "зачистки" политтехнологов, аналитиков и медийных персон, высказывающих критическую позицию в отношении власти.

Еще одним примером заблаговременной выработки инструментария для подавления инакомыслия и отмены выборов является внесенный по инициативе СНБО законопроект "Об особенностях государственной политики по восстановлению государственного суверенитета Украины над временно оккупированной территорией Донецкой и Луганской областей". Помимо антиконституционного предоставления главнокомандующему ВСУ права применять армию на территории Украины, законопроект предполагает и возможность введения президентом военного положения в отдельных регионах страны. А во время военного положения, как известно, выборы не проводятся.

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Эти меры, в случае принятия закона ВРУ, позволят действующей власти отменять выборы в районах, нелояльных режиму. А для провокации на службе у власти всегда состоят банды "патриотов", всегда готовые пострелять, что-нибудь взорвать или поймать очередного "генерала ГРУ".

В целом тактика правящей клики по сохранению власти особо не изменилась. Это война и еще раз война. Благо, сторонников мира в украинском политикуме практически не наблюдается, а тезис "единства в борьбе с агрессором" упорно находит сторонников как в рядах оппозиции, так и части наивных украинцев.

Любопытны в этом отношении и шаги новой американской администрации. С одной стороны, Дональд Трамп обвинил Украину во вмешательстве в президентские выборы в США на стороне Хиллари Клинтон. С другой, по информации The Wall Street Journal, Пентагон и Госдеп предложили Белому дому план поставок Киеву оружия, куда включены наряду с ПТРК Javelin и системы ПВО. Поддерживает эскалацию и новый спецпредставитель США Курт Волкер. Учитывая перипетии конфликта Конгресса США и "партии войны" с Дональдом Трампом, все идет к тому, что будет избран силовой вариант решения "донецкого вопроса" – что играет на руку команде Порошенко.

Реальные проблемы

Вся вышеперечисленная политическая возня, тем не менее, может привести к тому, что заигравшиеся в амбиции политики и высоколобые стратеги могут ошибиться в своих расчетах, а ситуация – выйти из-под контроля.

Экономика Украины находится в критическом состоянии. Внешний долг страны превысил 75 млрд. долларов. На фоне этого МВФ в очередной раз приостановил выделение Украине новых траншей. Вряд ли вопрос выделения кредитов будет разблокирован до конца года. Для продолжения реализации программы расширенного финансирования Фондом парламент должен принять катастрофические и для власти, и для населения пенсионную реформу и решение о продаже сельхозземель. Эти "реформы" сами по себе фактически являются социальным геноцидом, а его воздействие усилит связанное с истощением ЗВР падение гривны и рост инфляции.

На фоне приближающихся холодов снова напоминает о себе энергетический кризис. Хотя правительство бодро отрапортовало о преодолении чрезвычайной ситуации в энергетике, его оптимизм базируется лишь на ожидании американского угля, стоимость которого в разы превышает цену донбасского антрацита. Не нужно быть провидцем, чтобы догадаться, что повышение себестоимости выработки энергии вновь ляжет бременем на рядовых потребителей коммунальных услуг.

Власть словно специально загоняет украинцев в угол. После 11 сентября многие граждане с удивлением узнают, что им закрыт въезд в ЕС за нарушение "безвизового" режима, который не дает права на длительное пребывание и работу в Европе. А с другой стороны, ВРУ и МИД готовят введение виз с РФ, где работает только по официальным данным 4 млн. украинских граждан. Российская сторона уже предупредила Киев, что ответит симметричными мерами, и это лишит доходов миллионы украинских семей. Рабочих же мест для них в собственной стране нет. Они только сокращаются.

Степень социального напряжения иллюстрирует недавние социологические данные. Напряженной политическую ситуацию на Украине считают 60,8% жителей Украины, критической – 30,2%. Т.е. 91% граждан страны в той или иной мере готовы к протестам. И это не будет веселый майдан с ленточками, кастрюлями и скачками.

Похоже, что у Вашингтона кандидатуры нового украинского лидера нет. А потому недовольством народа в своих политических целях будут пользоваться аферисты всех мастей.

Другой реалистичный сценарий – война, под предлогом которой будут подавляться политическая активность и социальные протесты. Украинцам в виду таких перспектив лишь посочувствовать.

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