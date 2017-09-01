Саакашвили: Порошенко обсуждал во Львове, как помешать моему приезду

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили утверждает, что президент Петр Порошенко во время поездки во Львовскую область обсудил с местными властями, как помешать ему вернуться в страну.

Ранее Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября через пункт пропуска "Краковец". Члены его партии "Движение новых сил" сообщили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину.

Порошенко 30 августа посетил с рабочим визитом Львовскую область, где принял участие в мероприятиях по случаю открытия новой школы.

"Президент полетел во Львовскую область, и я точно знаю, что обсуждал там с председателем областной администрации Синюткой (председатель Львовской областной госадминистрации Олег Синютка — ред.) детали противодействия нашей мобилизации по моему приезду", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.