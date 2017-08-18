Якубин: Саакашвили уравнял Порошенко и Януковича

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал вернуться в Украину – уже 10 сентября. Об этом политик заявил 16 августа в прямом эфире на странице в Facebook.

"Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", — сказал Саакашвили, призвав власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирк" с его возвращением.

По словам экс-губернатора, вернувшись в Украину, он первым делом отправится в суд, чтобы отстоять право на гражданство. Саакашвили заявил, что не намерен обращаться в ЕСПЧ, так как там процесс затянется на долгое время.

Кроме этого, экс-президент Грузии в очередной раз назвал незаконным решение украинских властей о лишении его гражданства.

"У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран. У меня были предложения по работе, но это не для меня. Я взял обязательство перед украинцами лишить ее (Украину — ред.) олигархата", – сказал политик, добавив, что у Киева нет оснований не пускать его в страну, несмотря на отсутствие гражданства.

"Легально я имею право въезжать в Украину", — подчеркнул Саакашвили.

Повторить путь во время Евромайдана

Политолог Алексей Якубин прогнозирует, что Саакашвили действительно попытается въехать в Украину 10 сентября.

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"Очевидно, что Саакашвили не случайно назвал эту дату. Скорее всего, это будет попытка въехать в канун начала политического сезона. Плюс не стоит забывать, что в десятых числах начнется Генеральная Ассамблея ООН, и я не исключаю, что Саакашвили сознательно выбрал это время, зная, что Порошенко будет на Ассамблее и ему будет очень сложно не отвечать на вопросы, что там с Саакашвили", – отметил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Также Якубин добавил, что Саакашвили наверняка будет пытаться повторить свой путь во времена Евромайдана – "когда Янукович говорил, что не даст въехать Саакашвили, а тот, тем не менее, въехал в Украину, с евродепутатами, еврочиновниками".

"Думаю, Саакашвили попытается повторить это сейчас, обыграть эту ситуацию, провести аналогию, тождество между Порошенко и Януковичем", – сообщил политолог.

Наверняка, считает он, Саакашвили рассчитывает на определенный позитивный для себя резонанс в украинском обществе в случае возвращения.

США будут против экстрадиции

При этом администрация президента сейчас рассматривает варианты, делает все возможное, чтобы Саакашвили не предпринял попытку вернуться: в том числе поэтому активизировались разговоры, что Саакашвили могут экстрадировать в Грузию, сказал Якубин.

В любом случае, подчеркнул он, Саакашвили будет очень трудно экстрадировать – против наверняка выступят США, "но "если Саакашвили проникнет в Украину, он тут будет даже без гражданства надолго", поскольку формально судебный процесс может затянуться на годы.

"Саакашвили будет пытаться действовать через коллаборацию с местными политиками. Саакашвили понимает, что осенью ситуацию может перейти для власти в массовые протесты, тогда Саакашвили попытается включиться в этот процесс", – прогнозирует политолог.

Плюс, добавляет он, шумиха с въездом будет играть на узнаваемость политика и его возвращение на украинскую политическую арену – "и даже политические силы, аффилированные с ним, могут избираться, используя его имя".

Невъездной?

Напомним, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявлял, что для въезда на Украину Саакашвили нужно оформить визу, в противном случае ему грозит административное наказание.

Заместитель главы украинской погранслужбы Василий Серватюк 8 августа сообщил, что ведомство намерено изъять у Саакашвили паспорт гражданина Украины при попытке пересечения границы и не впускать его на территорию страны.