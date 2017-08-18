наверх
18.08.201720:19
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    Якубин: Саакашвили уравнял Порошенко и Януковича

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (302)

    (обновлено: )18310
    Михаил Саакашвили наверняка будет пытаться повторить свой путь во времена Евромайдана – когда Янукович обещал не дать грузинскому политику возможности въехать, но Саакашвили все же попал в Украину, отмечает политолог Алексей Якубин.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал вернуться в Украину – уже 10 сентября. Об этом политик заявил 16 августа в прямом эфире на странице в Facebook.

    "Я возвращаюсь  в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", — сказал Саакашвили, призвав власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирк" с его возвращением.

    По словам экс-губернатора, вернувшись в Украину, он первым делом отправится в суд, чтобы отстоять право на гражданство. Саакашвили заявил, что не намерен обращаться в ЕСПЧ, так как там процесс затянется на долгое время.

    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Саакашвили стал врагом №1 Порошенко - Бортник

    Кроме этого, экс-президент Грузии в очередной раз назвал незаконным решение  украинских властей о лишении его гражданства.

    "У меня все  нормально, у меня есть предложения  получить гражданство от нескольких  европейских стран. У меня были  предложения по работе, но это  не для меня. Я взял обязательство  перед украинцами лишить ее (Украину — ред.) олигархата", – сказал политик, добавив, что у Киева нет оснований не пускать его в страну, несмотря на отсутствие гражданства.

    "Легально я  имею право въезжать в Украину", — подчеркнул Саакашвили.

    Повторить путь во время Евромайдана

    Политолог Алексей Якубин прогнозирует, что Саакашвили действительно попытается въехать в Украину 10 сентября.

    Читайте также: Саакашвили спрогнозировал начало зоны конфликтов в Украине — Макитра

    "Очевидно, что Саакашвили не случайно назвал эту дату. Скорее всего, это будет попытка въехать в канун начала политического сезона. Плюс не стоит забывать, что в десятых числах начнется Генеральная Ассамблея ООН, и я не исключаю, что Саакашвили сознательно выбрал это время, зная, что Порошенко будет на Ассамблее и ему будет очень сложно не отвечать на вопросы, что там с Саакашвили", – отметил эксперт в комментарии РИА Новости Украина. 

    Также Якубин добавил, что Саакашвили наверняка будет пытаться повторить свой путь во времена Евромайдана – "когда Янукович говорил, что не даст въехать Саакашвили, а тот, тем не менее, въехал в Украину, с евродепутатами, еврочиновниками".

    "Думаю, Саакашвили попытается повторить это сейчас, обыграть эту ситуацию, провести аналогию, тождество между Порошенко и Януковичем", – сообщил политолог.

    Наверняка, считает он, Саакашвили рассчитывает на определенный позитивный для себя резонанс в украинском обществе в случае возвращения.

    США будут против экстрадиции

    Михаил Саакашвили
    REUTERS Gleb Garanich/File Photo
    Саакашвили вооружился компроматом и пойдет на провокации — Павлив

    При этом администрация президента сейчас рассматривает варианты, делает все возможное, чтобы Саакашвили не предпринял попытку вернуться: в том числе поэтому активизировались разговоры, что Саакашвили могут экстрадировать в Грузию, сказал Якубин.

    В любом случае, подчеркнул он, Саакашвили будет очень трудно экстрадировать – против наверняка выступят США, "но "если Саакашвили проникнет в Украину, он тут будет даже без гражданства надолго", поскольку формально судебный процесс может затянуться на годы.

    "Саакашвили будет пытаться действовать через коллаборацию с местными политиками. Саакашвили понимает, что осенью ситуацию может перейти для власти в массовые протесты, тогда Саакашвили попытается включиться в этот процесс", – прогнозирует политолог. 

    Плюс, добавляет он, шумиха с въездом будет играть на узнаваемость политика и его возвращение на украинскую политическую арену – "и даже политические силы, аффилированные с ним, могут избираться, используя его имя". 

    Невъездной?

    Напомним, заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявлял, что для въезда на Украину Саакашвили нужно оформить визу, в противном случае ему грозит административное наказание.

    Заместитель главы украинской погранслужбы Василий Серватюк 8 августа сообщил, что ведомство намерено изъять у Саакашвили паспорт гражданина Украины при попытке пересечения границы и не впускать его на территорию страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Микроавтобус, наехавший на толпу в Барселоне
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне
    Драка местных жителей с патрульными в Черновцах
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    Вирус Коксаки
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину