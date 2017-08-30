Саакашвили просит Порошенко дать ему "спокойно вернуться" в Украину

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили заявил, что при случае попросил бы президента Петра Порошенко дать ему возможность спокойно вернуться в Украину.

Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"Единственное, что я бы хотел – обратиться к президенту и попросить не делать дальнейшего беззакония. Дать мне спокойно вернуться в Украину, вернуться к себе домой, дать мне нормальную возможность участвовать в общественно-политической жизни", — сказал Саакащвили в интервью телеканалу NewsOne.

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Также, по словам экс-президента Грузии, информацию о том, что подпись в копии анкеты на получение им украинского гражданства является фальшивой, может подтвердить даже генеральный прокурор.

"Я заполнял анкету, но ту анкету, которую я заполнял, которую представили, – не моя анкета. Но еще раз повторю, помимо этой фальшивки…анкета не анкета, но они не имели права лишать меня гражданства – это против Конституции Украины, это против закона про гражданство. Это такой же беспредел, какой беспредел имеет место по отношению к сотням, тысячам и миллионам украинцев. Поэтому вопрос тут не во мне, забудьте про меня. Тут вопрос в несправедливости", — пояснил Саакашвили.

Также он добавил, что лишение его гражданства является свидетельством того, что в Украине царит беззаконие.

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"Я буду более, чем счастлив быть простым гражданином. Я реально горжусь тем, что я являюсь украинским гражданином. Конечно, я горжусь тем, что я грузин, но одновременно я очень предан Украине и всячески пытался это доказать в течение десятилетий", — подчеркнул он.

Ранее Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября в Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" заявили о намерении встретить своего лидера на границе.