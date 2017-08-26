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    Саакашвили заявил, что в Грузии ему готовят новое обвинение

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (304)

    (обновлено: )82
    Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что гузинские власти в полной координации с украинскими готовят ему новое обвинение - подготовку госпереворота.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что грузинские власти готовят ему новое обвинение.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Грузинские власти в полной координации с барыгами в Украине готовят мне новое обвинение — подготовку госпереворота в Грузии. Они обещали Порошенко, что выдвинут обвинение до 10 сентября. Дело в том, что обвинения в растрате госсредств в виде закупки похоронных венков и приема иностранных делегаций по украинскому УПК не тянут на арест с целью экстрадиции, а Порошенко и Генпрокуратуре Украины по его поручению нужны юридические основания для моего задержания после пересечения границы", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    По его словам, подготовка госпереворота является "чисто политической статьей, которая настолько смехотворна, что ни у кого не останется сомнений в сфабрикованности всех дел, но для барыг, видимо, все средства хороши".

    Ранее лишенный украинского гражданства Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября в Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти на Украину.

    Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

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