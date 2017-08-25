наверх
25.08.201703:48
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Саакашвили так и не получил документы о лишении его гражданства - СМИ

    Тема:

    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (303)

    (обновлено: )1901
    В окружении Михаила Саакашвили подчеркнули, что экс-глава Одесской ОГА "действительно планирует вернуться в Украину, где намерен строить свою политическую карьеру".
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили не получал уведомления о лишении его украинского гражданства и намерен вернуться в Киев, сообщает RT со ссылкой на источник в окружении политика.

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото
    Портнов: ВАСУ Саакашвили не помощник

    Ранее Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября в Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину.

    "Никаких уведомлений о лишении украинского гражданства политик (Саакашвили) не получал, и, по уверениям соратника экс-губернатора Одесской области, подобные письма не передавались и в Государственную пограничную службу", — сообщает издание. Собеседник подчеркнул, что "Саакашвили действительно планирует вернуться в Украину, где намерен строить свою политическую карьеру".

    По данным источника, пограничники могут изъять у Саакашвили паспорт, но взамен должны выдать ему копию приказа о лишении гражданства и указать основания для принятия такого решения в письменной форме. "С этими документами Саакашвили может обратиться в суд, который признает решение (президента Украины) Петра Порошенко незаконным. В Конституции Украины прямо указано, что лишать украинца единственного гражданства запрещено", — сказал собеседник издания.

    Читайте также: Саакашвили стал врагом №1 Порошенко — Бортник

    Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

    В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

    Читайте также — Два года Нацполиции: праздник со слезами на глазах

    В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

    В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Выступление Марии Максаковой на день Независимости Украины. Видео
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Последствия обстрела в Донбассе. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе
    Пограничники провели учения на границе с Россией
    Украина и Россия: визовый вопрос
    На месте убийства гражданина Израиля в Киеве
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО