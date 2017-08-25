Саакашвили так и не получил документы о лишении его гражданства - СМИ

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили не получал уведомления о лишении его украинского гражданства и намерен вернуться в Киев, сообщает RT со ссылкой на источник в окружении политика.

Ранее Саакашвили заявил о намерении вернуться 10 сентября в Украину из Польши. Члены его партии "Движение новых сил" заявили о намерении встретить своего лидера на границе и провезти в Украину.

"Никаких уведомлений о лишении украинского гражданства политик (Саакашвили) не получал, и, по уверениям соратника экс-губернатора Одесской области, подобные письма не передавались и в Государственную пограничную службу", — сообщает издание. Собеседник подчеркнул, что "Саакашвили действительно планирует вернуться в Украину, где намерен строить свою политическую карьеру".

По данным источника, пограничники могут изъять у Саакашвили паспорт, но взамен должны выдать ему копию приказа о лишении гражданства и указать основания для принятия такого решения в письменной форме. "С этими документами Саакашвили может обратиться в суд, который признает решение (президента Украины) Петра Порошенко незаконным. В Конституции Украины прямо указано, что лишать украинца единственного гражданства запрещено", — сказал собеседник издания.

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Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

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В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.