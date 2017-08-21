Портнов: ВАСУ Саакашвили не помощник

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не стоит заявлять об обжаловании в суде решения о лишении его гражданства, до физического приезда в Украину, полагает юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов. Это связано с тем, что "первой судебной инстанцией по спорам против Президента будет находящийся в ликвидации Высший административный суд Украины", — написал юрист на своей странице в Facebook.

"Бывший президент Грузии заявил вчера, что будет обжаловать в суде решение о лишении его гражданства. Не советую избирать такую тактику до физического приезда в Украину, так как первой судебной инстанцией по спорам против Президента будет находящийся в ликвидации Высший административный суд Украины.

После так называемой судебной реформы в этот конкретный период времени часть судей этого суда еще надеется завершить свое баллотирование в Верховный суд, а вторая часть — на трудоустройство в апелляционные. В обоих случаях все это будет зависеть от президентской администрации и подконтрольной Президенту ВККС.

Кроме того, быстрое решение ВАСУ об отказе в иске (не нужно в этом сомневаться) будет являться дополнительной юридической легализацией действий власти и в будущем она будет апеллировать именно к этому решению суда.

Советую не давать властям такого повода. Рекомендую проинформировать офис представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев о предстоящем визите, заранее оформить на его сайте анкету о необходимости защиты у Украины, физически прибыть на границу, сразу же официально по международной процедуре обратиться к властям за защитой и только уже с территории Украины планировать обращение в суды.

И пока нет санкции суда об аресте Саакашвили по запросу грузинских властей или решения Interpol, украинские пограничники и миграционная служба будут обязаны пропустить обратившегося за защитой в страну и в трехдневный срок рассмотреть его прошение.

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Закон и международные акты также обязывают украинские власти дождаться обжалования возможного отказа в защите в судах по всей вертикали. На это у властей уйдут месяцы, которые бывший грузинский руководитель сможет без ограничений находиться в Украине.

Позитивом в этой истории является и то, что судебные рассмотрения против миграционной службы будут проходить не Высшем суде, а в окружном административном, апелляционном административном и только потом в ВАСУ.

Следует также напомнить, что в окружном суде Киева власть расправилась с большим количеством судей, десятки из которых не переназначены, у оставшихся скопились тысячи дел, огромная нагрузка и очередь рассмотрений на полгода вперед. Поэтому, только за счет процессуальных процедур процесс будет длиться долго или вечно.

Остальные советы давать не буду. И так понятно, как дальше нужно мотать нервы начальству. Не благодарите, это я рассказал для углубления демократии", — написал Портнов на своей странице в Facebook.

Публикация Андрея Портнова в Facebook

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал вернуться в Украину – уже 10 сентября. Об этом политик заявил 16 августа в прямом эфире на странице в Facebook. "Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", — сказал Саакашвили, призвав власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирк" с его возвращением.

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По словам экс-губернатора, вернувшись в Украину, он первым делом отправится в суд, чтобы отстоять право на гражданство. Саакашвили заявил, что не намерен обращаться в ЕСПЧ, так как там процесс затянется на долгое время. Кроме этого, экс-президент Грузии в очередной раз назвал незаконным решение украинских властей о лишении его гражданства.

"У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран. У меня были предложения по работе, но это не для меня. Я взял обязательство перед украинцами лишить ее (Украину — ред.) олигархата", – сказал политик, добавив, что у Киева нет оснований не пускать его в страну, несмотря на отсутствие гражданства. "Легально я имею право въезжать в Украину", — подчеркнул Саакашвили.