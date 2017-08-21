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    Точка зрения

    Портнов: ВАСУ Саакашвили не помощник

    (обновлено: )610
    Михаил Саакашвили, лишенный президентским указом гражданства Украины, возвращается в Киев и собирается отстаивать свои права в суде. Насколько целесообразно обращаться с этим делом к служителям украинской Фемиды?
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили не стоит заявлять об обжаловании в суде решения о лишении его гражданства, до физического приезда в Украину, полагает юрист, экс-замглавы администрации президента Андрей Портнов. Это связано с тем, что "первой судебной инстанцией по спорам против Президента будет находящийся в ликвидации Высший административный суд Украины", — написал юрист на своей странице в Facebook.

    "Бывший президент Грузии заявил вчера, что будет обжаловать в суде решение о лишении его гражданства. Не советую избирать такую тактику до физического приезда в Украину, так как первой судебной инстанцией по спорам против Президента будет находящийся в ликвидации Высший административный суд Украины.

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    После так называемой судебной реформы в этот конкретный период времени часть судей этого суда еще надеется завершить свое баллотирование в Верховный суд, а вторая часть — на трудоустройство в апелляционные. В обоих случаях все это будет зависеть от президентской администрации и подконтрольной Президенту ВККС.

    Кроме того, быстрое решение ВАСУ об отказе в иске (не нужно в этом сомневаться) будет являться дополнительной юридической легализацией действий власти и в будущем она будет апеллировать именно к этому решению суда.

    Советую не давать властям такого повода. Рекомендую проинформировать офис представительства Верховного комиссара ООН по делам беженцев о предстоящем визите, заранее оформить на его сайте анкету о необходимости защиты у Украины, физически прибыть на границу, сразу же официально по международной процедуре обратиться к властям за защитой и только уже с территории Украины планировать обращение в суды.

    И пока нет санкции суда об аресте Саакашвили по запросу грузинских властей или решения Interpol, украинские пограничники и миграционная служба будут обязаны пропустить обратившегося за защитой в страну и в трехдневный срок рассмотреть его прошение.

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    Закон и международные акты также обязывают украинские власти дождаться обжалования возможного отказа в защите в судах по всей вертикали. На это у властей уйдут месяцы, которые бывший грузинский руководитель сможет без ограничений находиться в Украине.

    Позитивом в этой истории является и то, что судебные рассмотрения против миграционной службы будут проходить не Высшем суде, а в окружном административном, апелляционном административном и только потом в ВАСУ.

    Следует также напомнить, что в окружном суде Киева власть расправилась с большим количеством судей, десятки из которых не переназначены, у оставшихся скопились тысячи дел, огромная нагрузка и очередь рассмотрений на полгода вперед. Поэтому, только за счет процессуальных процедур процесс будет длиться долго или вечно.

    Остальные советы давать не буду. И так понятно, как дальше нужно мотать нервы начальству. Не благодарите, это я рассказал для углубления демократии", — написал  Портнов на своей странице в Facebook. 

    Публикация Андрея Портнова в Facebook

    Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пообещал вернуться в Украину – уже 10 сентября. Об этом политик заявил 16 августа в прямом эфире на странице в Facebook. "Я возвращаюсь  в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", — сказал Саакашвили, призвав власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирк" с его возвращением. 

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    По словам экс-губернатора, вернувшись в Украину, он первым делом отправится в суд, чтобы отстоять право на гражданство. Саакашвили заявил, что не намерен обращаться в ЕСПЧ, так как там процесс затянется на долгое время. Кроме этого, экс-президент Грузии в очередной раз назвал незаконным решение украинских властей о лишении его гражданства.  

    "У меня все  нормально, у меня есть предложения  получить гражданство от нескольких  европейских стран. У меня были  предложения по работе, но это  не для меня. Я взял обязательство  перед украинцами лишить ее (Украину — ред.) олигархата", – сказал политик, добавив, что у Киева нет оснований не пускать его в страну, несмотря на отсутствие гражданства. "Легально я  имею право въезжать в Украину", — подчеркнул Саакашвили. 

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