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    Саакашвили вооружился компроматом и пойдет на провокации — Павлив

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (300)

    (обновлено: )40820
    По мнению политического эксперта Михаила Павлива, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили будет до последнего пытаться остаться в Украине.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Gleb Garanich/File Photo

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    В среду вечером на своей странице в Facebook одиозный политик собирается обнародовать "план возвращения в Украину и план возвращения Украины украинцам".

    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН
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    Политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив считает возвращение Саакашвили в большую украинскую политику маловероятным.

    "Мне кажется, что люди, которые приложили усилия, чтобы лишить грузина гражданства вряд ли собираются позволить ему вернуться в Украину. Саакашвили, конечно, может надеяться и, возможно, даже пойдет на какие-то провокации, будет готов на временное задержание. Но если говорить фундаментально, то я сомневаюсь, что он может здесь остаться", — отметил политолог.

    По мнению Павлива, от Михаила Саакашвили не стоит ждать новых компроматов на представителей действующей власти.

    "Если бы у Саакашвили было что-то новое на нынешнее политическое руководство, он бы давно уже выложил это на рассмотрение общественности", - считает Павлив.

    Эксперт уверен, что украинские власти гораздо больше побаиваются не самого Саакашвили, а людей, которые гипотетически могут за ним стоять.

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    "Михаил Николозович, конечно, является популистом и харизматичным спикером, позиции которого в Украине сильно девальвировали. Но при наличии серьезной международной поддержки он вполне может добавить проблем действующему руководству страны. Но сегодня у Саакашвили нет таких покровителей", — резюмировал Павлив.

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