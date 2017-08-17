Саакашвили вооружился компроматом и пойдет на провокации — Павлив

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

В среду вечером на своей странице в Facebook одиозный политик собирается обнародовать "план возвращения в Украину и план возвращения Украины украинцам".

Политический эксперт, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив считает возвращение Саакашвили в большую украинскую политику маловероятным.

"Мне кажется, что люди, которые приложили усилия, чтобы лишить грузина гражданства вряд ли собираются позволить ему вернуться в Украину. Саакашвили, конечно, может надеяться и, возможно, даже пойдет на какие-то провокации, будет готов на временное задержание. Но если говорить фундаментально, то я сомневаюсь, что он может здесь остаться", — отметил политолог.

По мнению Павлива, от Михаила Саакашвили не стоит ждать новых компроматов на представителей действующей власти.

"Если бы у Саакашвили было что-то новое на нынешнее политическое руководство, он бы давно уже выложил это на рассмотрение общественности", - считает Павлив.

Эксперт уверен, что украинские власти гораздо больше побаиваются не самого Саакашвили, а людей, которые гипотетически могут за ним стоять.

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"Михаил Николозович, конечно, является популистом и харизматичным спикером, позиции которого в Украине сильно девальвировали. Но при наличии серьезной международной поддержки он вполне может добавить проблем действующему руководству страны. Но сегодня у Саакашвили нет таких покровителей", — резюмировал Павлив.