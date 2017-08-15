Саакашвили объявил войну украинским чиновникам и это только начало

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Отдохнув на морях и собравшись с силами, политики всех мастей потихоньку приступают к битве за рейтинг и сердца избирателей.

Новый кандидат

Первым на поле боя показался один из главных мастеров пиара экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Оскорбившись лишением украинского гражданства, бывший губернатор Одесчины показал козырь в рукаве. Политик неожиданно заявил, что министр иностранных дел Павел Климкин имеет гражданство Российской Федерации.

"Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы вдоволь воспользуетесь его услугами", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Климкин без ответа не остался — его опровержение также пришло посредством соцсетей.

"В отличие от некоторых, я не коллекционирую паспорта и не распространяю ложь. Моя родина была, есть и будет Украина", — написал Климкин на своей странице в Twitter.

Удар по Порошенко

В среде политических экспертов хоть и выразили сомнения в том, что у Климкина есть паспорт РФ, все же уверены — конфликт станет началом войны компроматов, эпицентр которой придется на осень.

"Подобные заявления Саакашвили просто рассчитаны на дискредитацию окружения президента Украины Порошенко", — говорит политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. "Считаю маловероятным наличие у Климкина гражданства РФ, поскольку Россия это уже давно использовала бы. Если Климкин ничего не предпринимал в вопросе получения гражданства при распаде СССР, то он получил автоматически украинское гражданство. Но он теоретически мог отказаться от украинского гражданства и получить любое другое гражданство страны СССР"

Война началась

Вместе с тем, политический эксперт Ярослав Макитра вполне допускает, что у украинского министра имеется российский паспорт, хотя и не понимает, для чего ему этот документ.

"Можно, конечно, допустить, что у Климкина есть российский паспорт, но возникает вопрос — для чего он ему? Ведь гражданин Украины спокойно может заезжать в РФ без визы, совершать те или иные действия. Но Саакашвили решил защищаться, перейдя в нападение. Климкин выбран не случайно. Во-первых, это человек Порошенко. Во-вторых, он действительно родился в Курске. В третьих, его жена действительно — дочь российского офицера, который получил награду за, так называемое, возвращение Крыма", — отметил эксперт.

Макитра убежден, что конфликт между Климкиным и Саакашвили станет началом непростого для Украины периода.

"Война компроматов уже началась. Это, в первую очередь, коснется всего окружения Порошенко. Естественно, под серьезный информационный пресс попадают оппозиционные президенту политики. Вторая линия конфликта — Гройсман против Кононенко. Вернется в большую политику после летнего отдыха и Юлия Тимошенко. Думаю, что Украину ожидает очень горячая осень — компромата будет выброшено более чем достаточно. И далеко не всегда это будет правдой", — резюмировал он.

Все равно уйдет

Политолог Алексей Якубин и вовсе считает, что глава министерства иностранных дел так или иначе покинет свой пост.

"По большому счету, у главы внешнеполитического ведомства и без российского гражданства хватает недочетов. В одном из следующих политических циклов, в контексте готовящегося нового коалиционного соглашения Климкин может оказаться вне правительственной обоймы", — резюмировал он.