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    Саакашвили назвал дату возвращения в Украину

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    (обновлено: )26221
    Приехав в Украину, Саакашвили пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство. Также он заявил, что ему предлагали гражданства в европейских странах.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября, через пункт пропуска "Краковец".

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    "Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", — сказал Саакашвили в прямом эфире в среду вечером на своей странице в Facebook.

    Он попросит власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирк" с его возвращением. Саакашвили сказал, что приехав в Украину, пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство. Также он заявил, что ему предлагали гражданства в европейских странах.

    "У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран. У меня были предложения по работе, но это не для меня. Я взял обязательство перед украинцами лишить ее (Украину — Ред.) олигархата", — сказал Саакашвили.

    Также он считает, что при попытке возвращения его задерживать не за что, хотя он и лицо без гражданства. "Легально я имею право въезжать в Украину", — сказал Саакашвили.

    Напомним, Саакашвили, лишенный украинского гражданства, может попасть в Украину только после оформления визы, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

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