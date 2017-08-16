Саакашвили назвал дату возвращения в Украину

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября, через пункт пропуска "Краковец".

"Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска "Краковец", — сказал Саакашвили в прямом эфире в среду вечером на своей странице в Facebook.

Он попросит власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирк" с его возвращением. Саакашвили сказал, что приехав в Украину, пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство. Также он заявил, что ему предлагали гражданства в европейских странах.

"У меня все нормально, у меня есть предложения получить гражданство от нескольких европейских стран. У меня были предложения по работе, но это не для меня. Я взял обязательство перед украинцами лишить ее (Украину — Ред.) олигархата", — сказал Саакашвили.

Также он считает, что при попытке возвращения его задерживать не за что, хотя он и лицо без гражданства. "Легально я имею право въезжать в Украину", — сказал Саакашвили.

Напомним, Саакашвили, лишенный украинского гражданства, может попасть в Украину только после оформления визы, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.