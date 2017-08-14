Саакашвили и Климкин. Будущее главы МИД туманно

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Украинский политикум продолжают сотрясать междоусобные войны разного уровня. Одним из последних скандалов стало обвинение от бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес главы МВД Павла Климкина. Так, экс-губернатор Одесчины утверждает, что министр Климкин имеет гражданство Российской Федерации.

"Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы вдоволь воспользуетесь его услугами", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

И хоть позже министр опроверг обвинения бывшего коллеги по политическому лагерю, история будет иметь последствя.

По словам политического эксперта Алексея Якубина, цели Саакашвили и роль Климкина в этой игре вполне очевидны.

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"Вся это история возникла с подачи Михаила Саакашвили, который поднимая разные темы в контексте украинской власти, хочет показать, что лишение его гражданства расходится с практикой, которая царит в политикуме. Речь о том, что многие политики в Украине имеют сразу по несколько паспортов. У кого-то есть швейцарское гражданство, гражданство Кипра, но это вызывает в обществе меньший резонанс. Саакашвили сознательно выбрал тему Павла Климкина и именно российского гражданства. Учитывая накал страстей вокруг отношений с РФ, это сразу вызывает возмущение у людей. Саакашвили выбирает достаточно слабую жертву для своей критики. Сейчас идет много разговоров о том, продолжит ли Климкин занимать пост главы МИДа", — отмечает Якубин.

По словам политолога, в этом деле просматривается след Соединенных Штатов.

"Саакашвили лишили гражданства в тот момент, когда он находился в США. В последствии грузин выступал в американских СМИ по поводу вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В том числе по линии украинского МИДа.Саакашвили сознательно внес тему Климкина и его паспорта в виду еще и этих вещей. Он пытается показать, что люди, которые пытались оказать влияние на выборы в США имеют вот такие корни", — считает Якубин, который вполне допускает наличие у главы украинского МИДа российского гражданства.

Якубин уверен, что глава министерства иностранных дел так или иначе покинет свой пост.

"Климкин сейчас покажет, что обиженного Саакашвили не стоит воспринимать всерьез. Но, по большому счету, у главы внешнеполитического ведомства и без российского гражданства хватает недочетов. В одном из следующих политических циклов, в контексте готовящегося нового коалиционного соглашения Климкин может оказаться вне правительственной обоймы", — резюмировал он.