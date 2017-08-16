Саакашвили спрогнозировал начало зоны конфликтов в Украине - Макитра

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Одним из последних скандалов отечественной политики стало обвинение из уст бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в адрес главы МВД Павла Климкина. Так, экс-губернатор Одесчины утверждает, что министр Климкин имеет гражданство Российской Федерации.

"Павел Климкин этнически не украинец, а русский, родился в России, насколько я понимаю, имеет там гражданство и по-украински говорит хуже меня. Петр Алексеевич, вот вам еще один кандидат для лишения гражданства, после того, как вы вдоволь воспользуетесь его услугами", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По словам политолога Ярослава Макитры, помимо взаимных обвинений эта тема вряд ли как-то отразится на карьерах Саакашвили или Климкина.

Читайте также: Украинский конфликт в зеркале немецкой предвыборной кампании

"Конечно, это создает определенный негативный фон для последнего, но никак не повлияет на его позиции. Должность Климкина зависит от Петра Порошенко, а президент точно не будет реагировать на какие-то обвинения от Саакашвили. То же самое касается и вопросов имиджа — Климкин не является политиком, а чиновником в классическом понимании, технократическим министром", — говорит политолог.

По его мнению, Климкин стал идеальной жертвой для обвинения со стороны экс-главы Одесской ОГА.

"Можно, конечно, допустить, что у Климкина есть российский паспорт, но возникает вопрос — для чего он ему? Ведь гражданин Украины спокойно может заезжать в РФ без визы, совершать те или иные действия. Но Саакашвили решил защищаться, перейдя в нападение. Климкин выбран не случайно. Во-первых, это человек Порошенко. Во-вторых, он действительно родился в Курске. В третьих, его жена действительно — дочь российского офицера, который получил награду за, так называемое, возвращение Крыма", — отметил эксперт.

РИА Новости Украина Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото

Макитра убежден, что конфликт между Климкиным и Саакашвили станет началом непростого для Украины периода.

Читайте также: Саакашвили объявил войну украинским чиновникам, и это только начало

"Война компроматов уже началась. Это, в первую очередь, коснется всего окружения Порошенко. Естественно, под серьезный информационный пресс попадают оппозиционные президенту политики. Вторая линия конфликта — Гройсман против Кононенко. Вернется в большую политику после летнего отдыха и Юлия Тимошенко. Думаю, что Украину ожидает очень горячая осень — компромата будет выброшено более чем достаточно. И далеко не всегда это будет правдой", — резюмировал он.