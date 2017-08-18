Грузия снова просит Украину выдать Саакашвили - СМИ

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Главная прокуратура Грузии направила Генпрокуратуре Украины очередной запрос на экстрадицию своего бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает "Грузия Онлайн" со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительном ведомстве страны.

"По вопросу Михеила Саакашвили Главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом", — говорится в сообщении ГПГ.

Украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

Однако в начале августа 2017 года в ГПУ заявили, что теперь ситуация изменилась — если экс-президент Грузии окажется на территории Украины и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции, то его выдадут.

Напомним, Саакашвили, лишенный украинского гражданства, может попасть в Украину только после оформления визы, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.