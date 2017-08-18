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    Грузия снова просит Украину выдать Саакашвили - СМИ

    (обновлено: )49
    Как отмечается в сообщении, Главная прокуратур Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции. Украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Главная прокуратура Грузии направила Генпрокуратуре Украины очередной запрос на экстрадицию своего бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает "Грузия Онлайн" со ссылкой на информацию, полученную в правоохранительном ведомстве страны.

    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    "По вопросу Михеила Саакашвили Главная прокуратура Грузии направила украинской стороне правовое обращение о его экстрадиции в Грузию. Прокуратуры двух стран активно сотрудничают друг с другом", — говорится в сообщении ГПГ.

    Украинская сторона неоднократно отказывала Грузии в выдаче Саакашвили.

    Однако в начале августа 2017 года в ГПУ заявили, что теперь ситуация изменилась — если экс-президент Грузии окажется на территории Украины и Грузия направит новый запрос о его экстрадиции, то его выдадут.

    Напомним, Саакашвили, лишенный украинского гражданства, может попасть в Украину только после оформления визы, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

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