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    Саакашвили стал врагом №1 Порошенко - Бортник

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    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили (300)

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    По мнению политического эксперта Руслана Бортника, в команде президента рассматривают бывшего одесского губернатора как серьезную угрозу.
    Михаил Саакашвили
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Несмотря на то, что украинские власти фактически "выкурили" из страны своего бывшего союзника Михаила Саакашвили, бывший губернатор Одесской области не теряет надежд на возвращение.

    Михаил Саакашвили
    REUTERS Gleb Garanich/File Photo
    Саакашвили вооружился компроматом и пойдет на провокации — Павлив

    В среду вечером на своей странице в Facebook одиозный политик собирается обнародовать "план возвращения в Украину и план возвращения Украины украинцам".

    Что из этого получится пока не ясно, но то, что в руководстве страны побаиваются бывшего партнера — факт.

    В то же время, политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сомневается, что Саакашвили по силам создать серьезные проблемы для президента Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

    "По сути, бывший глава Грузии может доставить каких-то хлопот только в случае, если Петр Алексеевич совсем ослабнет. Как показала ситуация, сегодня даже на Западе поддержка Саакашвили достаточно ограничена. В Украине у грузина отсутствуют какие-либо электоральные позиции. Поэтому на сегодняшний день Саакашвили может выступать разве что в роли некоего пугала для Петра Порошенко", — считает эксперт.

    Тем не менее, по словам Бортника, в команде президента рассматривают бывшего одесского губернатора как серьезную угрозу.

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    "Сегодня в Саакашвили видят потенциально возможную угрозу. Бывший президент стал, в первую очередь, личным врагом, а уже потом политическим. Но "минусовать" его никто не будет. По большому счету, это и не нужно — рейтингов как таковых у Саакашвили нет. "Минусовать" можно "плюс", а у грузина только 2% рейтинга. Хотя, конечно, его будут информационно и административно подавлять", — резюмировал политолог.

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