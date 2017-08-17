Саакашвили стал врагом №1 Порошенко - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Несмотря на то, что украинские власти фактически "выкурили" из страны своего бывшего союзника Михаила Саакашвили, бывший губернатор Одесской области не теряет надежд на возвращение.

В среду вечером на своей странице в Facebook одиозный политик собирается обнародовать "план возвращения в Украину и план возвращения Украины украинцам".

Что из этого получится пока не ясно, но то, что в руководстве страны побаиваются бывшего партнера — факт.

В то же время, политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник сомневается, что Саакашвили по силам создать серьезные проблемы для президента Петра Порошенко и его ближайшего окружения.

"По сути, бывший глава Грузии может доставить каких-то хлопот только в случае, если Петр Алексеевич совсем ослабнет. Как показала ситуация, сегодня даже на Западе поддержка Саакашвили достаточно ограничена. В Украине у грузина отсутствуют какие-либо электоральные позиции. Поэтому на сегодняшний день Саакашвили может выступать разве что в роли некоего пугала для Петра Порошенко", — считает эксперт.

Тем не менее, по словам Бортника, в команде президента рассматривают бывшего одесского губернатора как серьезную угрозу.

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"Сегодня в Саакашвили видят потенциально возможную угрозу. Бывший президент стал, в первую очередь, личным врагом, а уже потом политическим. Но "минусовать" его никто не будет. По большому счету, это и не нужно — рейтингов как таковых у Саакашвили нет. "Минусовать" можно "плюс", а у грузина только 2% рейтинга. Хотя, конечно, его будут информационно и административно подавлять", — резюмировал политолог.