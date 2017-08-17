Хроника 16 августа: дело Шабунина, возвращение Саакашвили, смерть Веры Глаголевой

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В среду, 16 августа, президент Петр Порошенко инициировал расследование скандала с ракетами КНДР, Суд избрал борцу с коррупцией Виталию Шабунину меру пресечения, а Михаил Саакашвили назвал дату возвращения в Украину. Помимо этого накануне стало известно о смерти известной артистки Веры Глаголевой. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко инициировал расследование скандала с ракетами КНДР

Президент Украины Петр Порошенко поручил расследовать возможность получения Северной Кореей украинских ракетных технологий. Об этом глава государства написал в своем аккаунте в соцсети Facebook. В понедельник газета New York Times сообщила, что Северная Корея могла через черный рынок получить для баллистических ракет двигатели, изготовленные на украинском предприятии "Южмаш". Газета ссылалась на засекреченные оценки американских разведслужб и исследование эксперта аналитического центра International Institute for Strategic Studies Майкла Эллемана.

Суд избрал борцу с коррупцией Шабунину меру пресечения

Днепровский районный суд Киева избрал председателю правления Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства сроком на два месяца. В среду, 16 августа, Шабунину вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести), ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Саакашвили назвал дату возвращения в Украину

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что вернется в Украину с территории Польши 10 сентября, через пункт пропуска "Краковец". Он попросит власти Украины "не перекапывать землю" на границе и "не устраивать цирк" с его возвращением. Саакашвили сказал, что приехав в Украину, пойдет в суд, чтобы отстаивать свои права на гражданство. Также он заявил, что ему предлагали гражданства в европейских странах.

Крупный пожар на химзаводе в Донецке

В среду, 16 августа, в Донецке в районе Донецкого завода резино-химических изделий (Казенный завод) произошел крупный пожар. По предварительным данным, возгорание началось около 17 часов из-за воспламенение травы. В то же время в многочисленных сообщениях в социальных сетях очевидцы высказывают предположение, что на ДЗРХИ могут гореть склады с остатками окфола и гексогена.

Бывший руководитель с "Южмаша" возглавил "Антонов"

Александр Кривоконь, который ранее был руководителем Харьковского авиационного предприятия, возглавил госпредприятие "Антонов". Накануне "Укроборонпром" сообщил, что президент госпредприятия "Антонов" Александр Коцюба уходит с должности. Ранее Александр Кривоконь занимал руководящие должности на украинских предприятиях–гигантах промышленности, в частности на ГП ПО "Южный машиностроительный завод Макарова", ГП "Завод Малышева", корпорации "Горные машины".

За долги: суд арестовал квартиру и дом министра энергетики Насалика

Печерский районный суд Киева арестовал квартиру и жилой дом министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика по ходатайству бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского. Об этом говорится в материалах суда. Как отмечается, Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика по договору займа (сумма задолженности в решении суда не указана).

Киев оказался в десятке худших городов для жизни

Киев оказался в десятке рейтинга худших для жизни городов, сообщает журнал The Economist. Эксперты журнала каждый год оценивают 140 городов планеты по таким параметрам, как стабильность, здравоохранение, культура, окружающая среда, образование, инфраструктура. Уже седьмой год подряд список самых комфортных для жизни городов мира возглавляет австралийский Мельбурн. Город получил оценку 97,5 из 100 баллов в рейтинге.

Полиция задержала пенсионера за георгиевскую ленту в Днепре

В Днепре полиция задержала 66-летнего пенсионера, который распространял листовки с георгиевской ленточкой в одном из супермаркетов. Самодельная листовка с лентой всегда появлялась в отделе сладостей рядом с конфетами Roshen. В тексте предупреждалось, что, покупая эти конфеты, "они оплачивают убийства граждан Украины, которые не подчинились неонацистской хунте".

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Минобразования отменило домашние задания для первоклассников

В Министерстве образования и науки Украины утвердили изменения образовательной программы для начальной школы, согласно которым начиная с нового учебного года отменяются домашние задания для первоклассников. Они появятся со второго класса и по времени на выполнение не должны превышать более 45 минут от общего объема. Также Минобразования рекомендует не задавать домашние задания ученикам на выходные и каникулы.

Умерла актриса Вера Глаголева

Народная артистка России Вера Глаголева скончалась на 62-м году жизни, сообщила РИА Новости подруга артистки, актриса Лариса Гузеева. Как сообщил СМИ источник, близкий к семье Глаголевой, у актрисы было онкологическое заболевание. Глаголева скончалась в германской клинике, сейчас оформляются документы для репатриации тела в РФ, сообщила в среду РИА Новости продюсер ее фильмов Наталья Иванова.

Руководителем пресс-службы Белого дома стала 28-летняя модель

Администрация президента США Дональда Трампа назначила временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс, сообщил представитель Белого дома. Чиновник сказал, что администрация "сделает объявление о постоянном директоре по коммуникациям в соответствующее время". Должность временного директора по коммуникациям будет идти в дополнение к ее нынешней роли старшого консультанта по связям с общественностью.

Именно 16 августа 1930 года был создан первый звуковой цветной мультфильм. В этот же день в 1960 году была основана Международная академия астронавтики, а в 1972 году 16 августа в Торонто открылась Национальная выставка, на которой впервые для западного мира были представлены производители Китая.