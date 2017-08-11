В ГПУ назвали единственное условие въезда Саакашвили в Украину

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Бывший председатель Одесской ОГА и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, может попасть в Украину только после оформления визы, заявил заместитель генерального прокурора Евгений Енин.

Президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства в конце июля. Сам Саакашвили заявлял, что после утраты грузинского гражданства у него нет другого гражданства, кроме украинского. По данным МВД, генпрокуратура Грузии предоставила украинской стороне информацию, которую Саакашвили скрыл при получении гражданства.

"Пропуск Саакашвили (сейчас лица без гражданства, если не подтвердится инфо о наличии у него паспорта третьих стран) в Украину возможен только после оформления визы", — написал Енин в своем Facebook.

При этом он предупредил, что лицам, которые будут способствовать незаконному пересечению границы, грозит уголовная ответственность. "Любые перформансы в окружении активистов или нелегальное пересечение границы дают стопроцентные правовые основания для привлечения его к административной ответственности, а лиц, способствующих такому незаконному пересечению границы — к уголовной ответственности (и не говорите потом, не предупреждали)", — подчеркнул замгенпрокурора.

Енин отметил также, что за нарушения при оформлении гражданства Саакашвили, которые стали причиной его отмены, должны нести административную или дисциплинарную ответственность соответствующие чиновники, но, по его словам, Саакашвили поставил подпись под этим документом и тоже должен ответить.

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"Но за свою "ошибку"должен ответить и гражданин Саакашвили, который поставил крестик в графе "под судом и следствием в иностранном государстве не нахожусь", а абзацем ниже после "предупреждения о возможности потерять гражданство Украины в случае предоставления ложных сведений" поставил подпись", — резюмировал представитель ГПУ.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам.

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В 2015 году Петр Порошенко предоставил Саакашвили украинское гражданство, а также подписал указ о его назначении главой Одесской областной госадминистрации. В ноябре 2016 года Саакашвили ушел в отставку с поста губернатора Одесской области, заявив о нежелании властей Украины бороться с коррупцией.

В 2015 году прокуратура Грузии заявила, что потребует от украинских властей экстрадировать Саакашвили на родину. Летом того же года президент Грузии подписал указ о лишении Саакашвили грузинского гражданства из-за получения им украинского паспорта. При этом представители грузинских властей пояснили, что лишение Саакашвили грузинского гражданства не исключает возможности его экстрадиции.