Политолог: Парубий и Гройсман обещают то, во что сами не верят

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Шевченковской районный суд отпустил Нестора Шуфрича-младшего на поруки отца. Прокуратура инкриминирует ему нарушение правил дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения. По этой статье подозреваемому грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Экспертиза подтвердила, что за рулем во время смертельного ДТП во Львовской области 23 августа не было охранника бизнесмена Петра Дыминского, который взял на себя вину. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Правительство рассчитывает на скорейшее принятие Верховной Радой почти 50-ти законопроектов, которые направлены на значительное изменение ситуации в стране, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Также премьер-министр сообщил, что Кабинет Министров назначил представителем правительства в ВР нардепа от БПП Вадима Денисенко.

Президент Петр Порошенко заявил, что ожидает снижения цены на сжиженный газ в середине сентября.

Он также добавил, что важно принимать меры для снижения зависимости от России в вопросе поставок автогаза, то есть наращивать объемы производства сжиженного газа внутри страны.

Кабинет министров согласовал повышение оплаты труда работников прокуратуры.

Информационные итоги 30 августа в эфире радиостанции Голос Столицы подвел директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков.

О ДТП, ШУФРИЧЕ И ДЫМИНСКОМ

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в отношении Нестора Шуфрича-младшего в виде личного поручительства отца. Это было прогнозируемо?

— Я думаю, что да, прогнозируемо. И в данной ситуации, оно оправдано. Потому что, если я не ошибаюсь, во-первых, у него уже забрали загранпаспорт. Шла речь о том, что он отдал правоохранителям практически сразу. Это буквально в тот же день, когда произошло ДТП.

Второй момент, он не пытался скрыться с места происшествия. По той информации, которой мы с вами владеем, он прошел освидетельствование медицинское, и в его крови не было найдено следов наркотиков или алкоголя. Вызвали врачей из Израиля, оплачивают лечение, перевели пострадавшего в частную больницу.

Действительно, в данной ситуации самым главным аспектом является то, чтобы сохранить жизнь и по максимуму снизить ущерб здоровью потерпевшего. В том числе и для Нестора Шуфрича-младшего, потому что, если, не дай Бог, произойдут необратимые последствия, назовем это так, то, конечно, будет другая статья.

Все-таки будем надеяться, что в таком формате оно и останется. Поэтому конфликт интересов, он, естественно, существует. Потому что это отец и сын. Но я думаю, что на поручительство можно было рассчитывать и ряда других народных депутатов от Оппоблока, друзей, товарищей Нестора Ивановича. И они бы на это пошли, если бы он к ним обратился.

Никто же никуда не убегает. Если мы с вами вспомним ситуацию с пасынком Фирташа, Калиновским, и когда было ДТП с летальным исходом в городе Киеве, там люди начали исчезать очень быстро, попадали в больницу с непонятными диагнозами и тому подобное.

А недавнее ДТП с возможным участием бизнесмена Петра Дыминского…

— В том числе, там немножко другая ситуация. Но, тем не менее, поэтому я думаю, что в сегодняшних реалиях решение суда адекватное и, возможно, прокуратуре и положено просить больше, поэтому я думаю, что все будут удовлетворены.

Что касается ДТП, которое случилось, возможно, с участием Петра Дыминского, Арсен Аваков отметил: "Экспертиза ДНК показала, что за рулем автомобиля Дыминского, который совершил ДТП, был не его водитель". Что эти две истории отличает?

– Позиция виноватой стороны. Даже не то, что не уехал, а то, что не пытается сделать крайним Алексея, так как у нас часто происходит, пытаются потерпевшего сделать виноватым, если он действительно не виновен. Это раз.

Два – оказывается максимум поддержки для того, чтобы человек остался жив. И тут моральный аспект. Нет отрицания своей вины.

О ГРОЙСМАНЕ И РЕФОРМАХ

Премьер озвучил, что есть порядка 50 законов, которые возможно утвердить в парламенте уже этой осенью. Это пенсионная и медицинская реформа, реформа образования, электронные доверительные услуги и международные стандарты финансовой отчетности. И Парубий говорил – начнем с образовательной реформы…

– При всем уважении к премьеру и главе ВР, но я завидую их оптимизму и думаю, что этот оптимизм граничит или с непониманием реальной ситуации, в чем я сомневаюсь, или с декларированием вещей, в которые они сами не верят.

Мы с вами можем провести аналогию, посмотреть в ретроспективе, как работал наш парламент. Можно относиться по-разному к их качеству, но в законодательной инициативе, чаще всего, они правильны.

Другой вопрос, что у нас хорошие дела потом вылазят боком и их практическое внедрение не соответствует тем базовым идеям, которые закладывались при их написании, но, тем не менее, это уже другая сторона медали. Но политический интерес, с учетом того, что выборы так или иначе приближаются, я не говорю о досрочных, о которых многие мечтают мои коллеги, я говорю о срочных выборах, избирательная кампания, подготовка к избирательной кампании в той или иной степени уже началась.

Поэтому очень важно будет, чтобы политики отставили свой личный, партийный интерес на второй ряд, дабы заняться конкретными делами. Но, как показывает украинская практика и традиции украинского парламента, свой мандат ближе к телу.

Поэтому, в первую очередь, будут беспокоиться о своей результативности, а любые реформы чаще всего несут негативный шлейф для электоральной поддержки. И давайте не забывать про дисциплину работы нашего парламента. Поэтому, я думаю, что этого не произойдет.

Что может стать препятствием? Реформы плохие, правительство не дорабатывает или цели преследуются не те?

– На самом деле единого ответа на данный вопрос нет. Здесь есть целый комплекс. Здесь есть Баба Яга против, притом это относится не только к оппозиции, а и к коалиции, потому что у нас есть такая украинская парламентская традиция, что если ты при власти, ты абсолютно не слышишь оппозицию.

Даже если оппозиция вносит самые замечательные, гениальные идеи, которые не требуют серьезных финансовых влияний, все равно это будет зарублено на корню. Но когда оппозиция становится властью, она точно также забывает.

Теперь по поводу законопроектов. Большая часть из них, еще раз повторю, носит хорошие идеологические базисы. Исполнение во многих очень страдает. То есть хорошая идея, а механизм, как это будет внедряться и работать, далеко не всегда прописан.

Много очень спорных моментов, которые в украинских реалиях не будут эффективно существовать, то есть идея хорошая, но не рабочая. Вы помните, у нас был один политик, он говорил: я стану президентом, всем пенсии, зарплаты по 500 евро и по тысяче евро. Идея же хорошая. Я думаю, все с нами согласятся. Но только невыполнимая.

Точно так же по многим из тех законов, которые сегодня предлагается принять. Но есть вещи, которые идут в диаметральный разрез с идеологическими партийными постулатами тех или иных политических сил и они будут всячески против них бороться, дабы сохранить политическое лицо.

Последним, но не менее важным аспектом является личная финансовая заинтересованность, о которой часто говорят во время принятия, рассмотрения тех или иных законов. Сегодня наиболее спорным в этом плане вопросом является, наверное, реформа медицинская и вокруг нее больше всего таких вот полукоррупционных дискуссий сегодня происходит.

Насколько это будет соответствовать действительности, это, наверное, больше медики обсуждают, но такие рассуждения имеют право на существование.

О НАЗНАЧЕНИИ ДЕНИСЕНКО

Чтобы способствовать проведению правительственных реформ в парламенте, планируется назначить нардепа Вадима Денисенко от фракции БПП на должность представителя Кабмина в ВР. Что значит это назначение?

– Я думаю, что в этом не разобрались ни сами инициаторы этого назначения, ни Денисенко. Непонятные полномочия, которые ему будут предоставлены. То есть это, скажем, скорее всего, предусматривается формат лоббиста, который должен будет продвигать идеи, которые предлагает Кабмин в стенах ВР.

Но это на самом деле означает то, что внутреннего диалога между фракциями, депутатами коалиции и Кабмином на сегодняшний момент нет и нужен вот такой посредник. Если же это так, то тогда это означает развал, скажем так, пускай не развал, но очень сильную разбалансировку властной вертикали, которая может привести к очень серьезным и необратимым последствиям как для коалиции, так и для Кабмина.

О ЦЕНЕ НА ГАЗ

Петр Порошенко заявил, что ожидает снижения цены на автомобильный газ в течение двух-трех недель.

— С экономической точки зрения — не знаю. С политической и с пиар точки зрения, потому что сегодня эта тема актуальна, и на ней все хотят попиариться.

Другой вопрос, что это такой пиар, очень опасный. Потому что говорить о том, что через две-три недели ситуация поменяется, правда, они все говорят, что в лучшую сторону. Хотелось бы верить, что все-таки речь идет о поменяется в лучшую сторону. Но это очень оптимистично.

Объективно ситуация следующая. По крайней мере, эксперты в энергетике более компетентны, но исходя из того, что я знаю. Часть российских заводов стала на ремонт, а мы, несмотря на всю войну, получали большую часть газа именно из России. Часть шла из Беларуси. Но доля, насколько я понимаю, была меньше.

То, что мы придем к определенному дефициту газа, об этом коллеги говорили еще весной. Почему об этом не задумалось министерство и другие структуры, которые отвечают за это, остается вопросом.

С другой стороны, я всегда вспоминаю ситуацию в борьбе за снижение цены на бензин. Помните, у нас не раз поднималась такая волна. Сначала это приводило к пропаже топлива. Помните, очереди на заправках? А потом через какой-то промежуток времени цена чуть-чуть опускалась, потом снова вырастала, пускай постепенно, и все про эту тему забывали. И ситуация повторяется из раза в раз.

Я думаю, что похожая ситуация будет и с газом. Теперь давайте не забывать, что у нас очень большое количество газовых заправок, они являются полулегальными. Попробовали в Киеве их повыдворять, они все в область переехали. А сейчас потихоньку обратно возвращаются.

Откуда берется этот газ, тоже большой вопрос. Регулировать такие вещи нужно экономическими методами. Административно-регуляторными будет сделать это очень тяжело. И если бы подходили стратегически, то сделали бы государственный запас.

О ЗАРПЛАТАХ В ГПУ

Согласно решению правительства, руководству ГПУ снизили зарплату, а генпрокурор написал в Facebook, что получал 49 тысяч гривен, а будет 94.

— Когда на эфир ехал, я видел это заявление, тоже не совсем понял. На самом деле вам, журналистам гораздо проще в этом вопросе. Вы можете написать запрос в Генпрокуратуру, и они вам очень быстро ответят. Это не является секретом.

Объективно, давайте не забывать, есть оклад, а есть премия, есть надбавка за выслугу, есть за особые достижения и тому подобное, там очень много есть аспектов, которые влияют на конечную сумму, которую получает тот или иной сотрудник. Что касаемо заработной платы прокуроров.

Я сейчас скажу, наверное, крамольную вещь, многие меня закидают камнями, но повышать зарплаты нужно не только прокурорам, правоохранителям, в принципе, всему госсектору. С другой стороны, надо выстраивать очень жесткий контроль, потому что мы же понимаем, что при зарплате, которая была у прокуроров, очень многие из них, не все, но очень многие, жили не на эту зарплату. Они ее оставляли в ресторане в первый же вечер.

Теперь, видите, на большее количество дней будет хватать, но объективно есть хорошие, правильные, настоящие прокуроры. И если мы хотим, чтобы качественные, квалифицированные люди работали в госсекторе, мы должны дать нормальный уровень зарплаты, чтобы он не думал, что где и как украсть, дабы прокормить свою семью, а очень многие раньше именно так и жили.

Если мы говорим о том, что хороший адвокат получает несколько тысяч долларов в месяц, он может заработать две тысячи. Я думаю, что многие из адвокатов могут это себе позволить. Вопрос: каким образом мы хотим привлечь такие кадры на работу в прокуратуру, чтобы сбалансировать сложившуюся ситуацию.

Иначе у нас получается, что в адвокатском корпусе работают качественные люди, которые будут защищать преступников и часто выполнять эту работу лучше, чем прокуроры. Если мы хотим, чтобы у нас была достойная прокуратура, достойное МВД и достойный госсектор, мы должны дать достойный уровень зарплат.

Параллельно мы должны выстроить очень жесткую систему контроля и меток, и, возможно, разработать немножко даже другое законодательство по отношению к коррупции в силовых ведомствах и в государственном секторе. То есть за одни и те же преступления вне госслужбы, допустим, одно наказание, а если мы говорим про такие же преступления, совершенные людьми, которые работают на благо нашего государства, там должно быть другое наказание, возможно, в разы более тяжелое, нежели это предусмотрено сегодняшним.

Вы верите, что контроль будет выполнен, а не просто зарплата повышена. То есть те, кто воровали, будут воровать, но еще и получать большую зарплату.

– Это главная дилемма и, к сожалению, мы сегодня на это глобально повлиять не можем, простым повышением зарплаты ситуацию мы не изменим. Правильно вы говорите.

Будут воровать, как воровали, просто еще будут дополнительно получать не три тысячи, а пять тысяч гривен. Но другого механизма реально нет. Если не будет жесткого наказания за коррупционные действия общественным порицанием, высоким уровнем зарплат ничего мы не поменяем. Должен быть мотиватор и должен быть демотиватор. Демотиватором быть может быть только срок. Все.

Мы же помним страны, в которых есть смертная казнь за коррупцию и все равно казнят. И побороть коррупцию мы никогда не сможем. Она всегда будет. Она есть везде и в любом государстве. Но если мы ее глобально снизим, мы будем нормально жить, у нас хорошее государство.