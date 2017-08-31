Корольчук: Гройсман уже ставит крест на реформах, которые считал успешными

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Украина пытается доказать МВФ отсутствие оснований для повышения цены на газ для населения. Об этой дискуссии между Фондом и правительством, в интервью рассказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее премьер уже заявлял, что стоимость газа для украинцев останется без изменений в новом отопительном сезоне.

Какой все же будет цена на газ, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чому Україна має переконувати МВФ? Фонд вимагає підвищення?

— Насправді ця заява Гройсмана, її варто розцінювати як великий хрест на тих всіх реформах, які раніше були заявлені як успіх, і які проведені. Тому що, дійсно, в угоді з МВФ, в меморандумі, Україна зобов'язалася підвищити вартість газу для населення, для споживачів, для теплокомуненерго до вартості імпортного газу. Тобто імпортний газ коштує зараз 230-240 доларів, відповідно, стільки ж має коштувати газ, який постачається, який продається населенню теплокомуненерго. І от це фактично своєю заявою прем'єр піддає сумніву зобов'язання України, по-перше, а друге — піддає сумніву те, що це доцільно робити. Тобто фактично своєю заявою Гройсман, це вже другий момент, він визнає те, що ціна на газ для населення може бути завищеною, це у випадку, якщо вона буде підвищена, відповідно до вимоги МВФ.

На жаль, треба розуміти, що заяви про створення ринку газу, про те, що населення буде учасником цього ринку газу, вони виявилися недостовірними. Не тими, які відповідають тим реаліям, які ми сьогодні маємо. МВФ, безумовно, вини тут немає. Тому що Україна сама зобов'язалася робити. І єдина проблема — це насправді те, що ми піднімаємо ціни на газ і тарифи на газ підняли і виконали домовленості вимоги МВФ частково. Але насправді треба розуміти, що проблема, яка водночас паралельно виникла в уряду і держави в цілому, — субсидії і дотації для населення, для теплокомуненерго, для облгазів, обленерго, водоканалів, це фактично в цьому році буде понад 65 мільярдів гривень. І МВФ не взяв на себе ніяких зобов'язань щодо цього. Хоча в принципі мав би це зробити. По прикладу, як це було в 90-х роках з Польщею, з Угорщиною, з Румунією, з Болгарією в 2000-х роках. Там компенсували потім частину, фактично те, що населення не могло оплачувати повну вартість. І МВФ допомагав поступово зрівняти реальну ціну енергоносія і ту, яку може оплачувати населення. Ми цього не бачимо. Ми фактично це навантаження несемо самі як держава, як уряд. Тому, скоріше за все, я думаю, що третя складова — політичне рішення. І ми його бачимо. Гройсман взагалі не мав би робити щодо цього ніяких заяв. Абсолютно. Він прем'єр, він не визначає ціну на газ.

Для населення вже завищена ціна на газ? І коли Гройсман говорить, що немає підстави для підвищення ціни на газ для споживача, він має на увазі, що немає підстав підвищувати для підприємств?

— Я думаю, що в тому числі це стосується… В першу чергу це стосується все-таки населення. Тобто для них і так ціна вже є завищеною. І більше того, якщо її буде підвищено далі, а мова йде про 20%, це замість семи тисяч гривень мінімум населення би отримало би ще ціну в 8,5-9 тисяч гривень.

А чому в такому випадку МВФ треба переконувати? Вони ж знають, скільки населення платить за газ.

— Йдеться про те, що в меморандумі з МВФ от ще фактично треба підняти ціну на газ ще на 20%. Тобто зрівняти повністю з імпортною вартістю газу. І Гройсман це оспорює. Тобто намагається оспорити. Тобто він каже, що цього не треба робити. І це буде просто фактично імпортний паритет. Тобто вартість для споживача внутрішнього газу буде дорівнювати вартості імпортного газу. А газ, який отримує населення, він видобувається в Україні, в нього є своя собівартість, свої затрати. І він абсолютно немає ніякого відношення до імпортного газу. І оцей момент — політичне все-таки рішення, на жаль, просто всі розуміють, що будуть або дострокові вибори, або будуть навіть вибори вчасно 2019-го року, і якщо відбудеться ще одне підвищення, тобто населення може далі висловлювати свій якщо не відкритий протест, то може цей протест висловити на виборах. І це є розуміння і в Гройсмана, і в Порошенка, я думаю, і в усіх інших учасників уряду.

Тому що, повторюся, якщо ми взяли курс на ринок газу, якщо ми взяли зобов'язання перед МВФ такі от — зрівняти ціну газу для населення внутрішню із вартістю імпортного газу, то потрібно було виконати і все. У нас є постанова, до речі, Кабміну, яку фактично, знову ж таки підписав Гройсман. Тобто вона повинна виконуватися. І згідно з цією постановою, вартість імпортного газу сьогодні становила би приблизно 240 доларів для населення. Цього не зроблено. Це треба було зробити ще в кінці 2016-го року. Я вже не говорю про 2017-ий рік. Або перерахувати цю ціну для населення і поставити вищу. Але ми цього не бачимо. І це не зроблено тому, що знову ж таки бюджет в частині субсидій, виплати субсидій. Їх не вистачило на цей рік. Тобто додатково було виділено 14 мільярдів гривень, як ви пам'ятаєте, буквально тиждень тому про це Гройсман заявив. А довелося би ще знову ж таки зазнати певних репутаційних втрат, іміджевих втрат. І тому все це, на жаль, ці всі проблеми зібралися в один клубок, і тому змусили, напевне, просто Гройсмана виходити і заявляти про те, що йдуть переговори з МВФ. Я думаю, що, скоріше за все, можливо, результат може бути наступний, що буде певна домовленість між МВФ і Україною, що це питання буде відкладене до наступного опалювального сезону. Це напевне єдиний варіант, на який може, єдина поступка, на яку може піти МВФ. В іншому випадку просто ми не побачимо грошей, які нам повинен дати МВФ. От і все.

А якщо МВФ не дасть грошей, що буде з економікою?

— В такому випадку це буде означати, це може означати фактично припинення співпраці з Україною, це буде сигналом для всіх інвесторів, які в тому числі вклалися в наші облігації, пам'ятаєте, які Яресько підписувала, реструктуризувала, ми випускали додаткові, нові облігації. І фактично в 2018-му році і 2019-му настає пік виплати по оплаті наших зобов'язань. Тобто боргів. І це може накластися дуже негативно, тобто вони можуть суттєво подешевшати, і хтось на цьому заробить. Тобто знову ж таки це може змінити курс валюти, вона може знецінитися далі, гривня. Нам можуть нав'язати нові невигідні умови реструктуризації нашого боргу, тому що ми просто не будемо здатні його виплатити в 2018-2019 роках.

Повідомлення від слухача: "Чому населення не може отримувати газ власного виробництва за низькими цінами?"

— Воно отримає, населення. Тільки в силу того, що є політичне рішення між урядом і МВФ про те, що компанія "Нафтогаз" повинна заробляти і отримувати прибуток, а уряд повинен нести ці затрати, субсидії, дотації. Населення цей газ за ціною максимум 3,5 тисячі гривень, а то й дешевше, насправді отримує по сім тисяч гривен.

Напомним, эксперт по энергетике Александр Харченко в эфире "ГС" заявил, что правительство не ведет работу с населением по повышению энергоэффективности и ждет, что проблемы долгов за газ решатся сами собой.

Полностью ликвидировать долги перед теплокоммунэнерго невозможно, поскольку уровень жизни населения не позволяет оплачивать их услуги в полном объеме, считает эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.