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    Происшествия

    Смертельное ДТП в Одессе. Женщина с детьми в авто протаранила автобус

    (обновлено: )17
    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов
    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Потребовались усилия спасателей, чтобы освободить пассажиров авто и извлечь тело женщины-водителя
    Думская.net
    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Думская.net
    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Смертельное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Facebook Вікторія Навроцька
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Facebook Вікторія Навроцька
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобуса
    Facebook Вікторія Навроцька
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов
    Думская.net
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов
    Крупное ДТП в Одессе с участием автобусов
    Думская.net

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    Потребовались усилия спасателей, чтобы освободить пассажиров авто и извлечь тело женщины-водителя

    Один человек погиб и как минимум 11 пострадали в результате крупной аварии в Одессе, произошедшей поздно вечером в пятницу в районе автовокзала на улице Грушевского.

    На месте крушения автобуса в Краснодарском крае
    inforesist.org
    Падение автобуса в море в России: кадры с места ЧП

    По предварительной информации патрульной полиции, автомобиль Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом, который от удара откинуло на попутно движущийся микроавтобус, передает "Думская".

    Смотрите также: Авария в Польше с кортежем генсека НАТО: кадры с места ДТП

    По уточненной информации советника начальника ГУНП в Одесской области Руслана Форостяка, в результате аварии один человек погиб, еще 11 человек пострадали. 

    В свою очередь директор Департамента коммуникаций в МВД Украины Виктория Навроцкая сообщила, что "женщина, которая находилась за рулем внедорожника, погибла". По ее данным, "в авто находились трое детей, все живые". 

    Накануне также сообщалось, что в Одессе произошло смертельное ДТП с участием четырех авто.

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