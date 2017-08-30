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    Политика

    Гройсман назвал представителя Кабмина в Раде

    (обновлено: )6001
    Как сообщил премьер-министр Владимимр Гройсман, представитель правительства будет усиливать коммуникацию между Кабинетом министров и Верховной Радой.
    Кабинет министров Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко будет назначен представителем правительства в Верховной Раде Украины.

    Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман."Мы сегодня тоже примем решение о представителе правительства в Верховной Раде. Мы провели консультации с коллегами-чиновниками и приняли решение, что это будет народный депутат Украины Вадим Денисенко", — цитирует rbc.ua Гройсмана.

    Премьер сообщил, что представитель правительства будет усиливать коммуникацию между Кабинетом министров и Верховной Радой.

    Напомним, Гройсман заявил накануне, нынешняя ситуация на рынке сжиженного газа является диверсией против Украины.

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