Гройсман назвал представителя Кабмина в Раде

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко будет назначен представителем правительства в Верховной Раде Украины.

Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман."Мы сегодня тоже примем решение о представителе правительства в Верховной Раде. Мы провели консультации с коллегами-чиновниками и приняли решение, что это будет народный депутат Украины Вадим Денисенко", — цитирует rbc.ua Гройсмана.

Фото со страницы Вадима Денисенко в Facebook Вадим Денисенко

Премьер сообщил, что представитель правительства будет усиливать коммуникацию между Кабинетом министров и Верховной Радой.

Напомним, Гройсман заявил накануне, нынешняя ситуация на рынке сжиженного газа является диверсией против Украины.