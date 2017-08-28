В деле о ДТП с сыном Шуфрича появились новые обстоятельства - адвокат

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Израильские медики приехали в 17-ю больницу в Киеве, чтобы лечить пострадавшего в аварии с автомобилем сына Нестора Шуфрича. Cын нардепа, находясь за рулем Bentley, совершил наезд на пешехода на пешеходном переходе.

Полиция открыла уголовное производство по факту грубого нарушения правил безопасности дорожного движения. В полиции заявили, что что сын Шуфрича на момент совершения ДТП был трезв. У него взяли анализы для установления наличия наркотического опьянения. Также у Шуфрича-младшего правоохранители изъяли заграничный паспорт.

Историю с ДТП и сыном Нестора Шуфрича прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат Анатолий Башловка.

Вы лично стали свидетелем этого ДТП. Можете рассказать, что вы видели?

— Да, я стал свидетелем ДТП. Я не мог видеть весь процесс. Потому что я не смотрел в ту сторону тогда. Видно было, что автомобиль двигался действительно на очень большой скорости. Это было видно по динамике по удару, по разбросанным вещам, по вмятине в стойке, в лобовом стекле и так далее. И видно было слаженную, в принципе, работу медиков. Все вели себя по-человечески. То есть не было каких-то явных проявлений агрессии или ненависти какой-то. И мне очень импонировала ваша программа, то, что вы сказали, так нужно себя вести, когда происходит что-то с мажорами, с персонами, как вы их называете. И вы знаете, я сегодня размышлял и не мог прийти к мнению, а что мы будем с вами называть VIP-персоной или мажором? У нас же отсутствует юридическая дефиниция данного понятия. И я не смог ни к чему привязаться. То есть мы должны с вами действовать только в рамках закона и всегда действовать, исходя из того, что защищать свое право. То есть мы считаем, что наше право всегда хотят нарушить. Я бы ушел в сторону от определения в юридически-понятийном аппарате не юридических понятий, кто является мажором или VIP-персоной.

Что происходило после того, как произошло ДТП? Шуфрич-младший с места происшествия не скрылся? Как он себя вел?

— Мы сейчас получили видео одной камеры из синагоги. Хотелось бы посмотреть видео со второй камеры, которая находится на фасаде ресторана. Тогда бы события, о которых вы правильно говорите, что происходили, они бы пролили полностью свет на обстоятельства, которые были. Потому что на сегодня люди готовы только, исходя из социального статуса и материального статуса, что крайне недопустимо, делать свои выводы относительно виновности, невиновности человека. А может оказаться так, что человек поступил очень благородно. И мы должны немного подождать. Вот интересно посмотреть видео с камер наблюдения, которые висели на ресторане.

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Депутат Антон Геращенко заявил, что сына Шуфрича по открытой против него статье могут назначить условное лишение свободы за отсутствие проблем с законом и судимостей ранее. Каким может быть реальное наказание?

— Во-первых, я бы ушел от понятия "сын Шуфрича", а пришел бы к понятию — человек, который в этот момент находился за рулем автомобиля в момент столкновения. Потому что я бы на сегодня достоверно, пока мы не увидим камеры, не утверждал бы данную дефиницию, которую сказал Геращенко.

Это подтверждает и пресс-служба Шуфрича, что за рулем находился его сын.

— Интересно посмотреть камеры с ресторана, которые как раз и засвидетельствовали момент удара. Я пока не увижу видео своими глазами, и вы все не увидите видео, я бы не делал бы выводов таких. Конечно, можно согласиться с Антоном Геращенко, что тот человек, который находился в момент столкновения, если у него отсутствуют судимости, и он находился в трезвом состоянии, без алкогольного опьянения, потому что это бы являлось бы отягчающим обстоятельством, то, конечно, был бы условный срок и не было бы ареста. А если бы обстоятельства были другие, и у этого человека были бы проблемы раньше с законом, и он находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то он бы мог получить абсолютный срок. Он мог бы получить семь-восемь лет.

В данном случае максимальное наказание, которое может грозить водителю, при условии отсутствия у него ранее проблем с законом?

— Если ранее проблем с законом не было, то это действительно до шести лет.

А если бы, например, водитель скрылся с места происшествия? Как бы это поменяло наказание?

— Это было бы отягчающим обстоятельством и дало возможность судье определить другую меру наказания, которая, в зависимости от исхода, что произошло с человеком. Если бы человек умер, одна ситуация. Если бы человек не оказал помощь, была бы другая ситуация. Поэтому я же говорю, нужно абсолютно дождаться видео.

Если пострадавший не будет высказывать никаких претензий к водителю, может ли быть такое, что никаких последствий тогда для самого водителя не будет?

— Нет, невозможно. То есть это является смягчающим обстоятельством. Был нарушен закон и он должен понести ответственность. Но это является смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Свое мнение о том, появилось ли на дорогах больше закона и меньше "телефонного права", выразили радиослушатели Голоса Столицы.

Людмила, Киев: Мы никогда не будем ограждены от тех беспредельщиков, которые сидят за рулем. Но что касается сына Шуфрича, человек все-таки был трезв, если, конечно, это он сидел за рулем и берет на себя чью-то вину, и он не сбежал с места ДТП. Шуфрич, конечно, находится в "Оппозиционном блоке", и попытаются, возможно, посадить его сына. Но вспомните Сергея Пашинского. Это все, что я хочу сказать. Который прямо шел на человека, раздробил ему бедро. Поэтому кто-то у нас будет наказан, кто-то не будет наказан.

Игорь, Киев: Определение "крутые" или "мажоры" я бы не стал применять к тем людям, которые пытаются скрыться с места преступления или пытаются снять с себя ответственность, или убегают в другую страну. Если бы они были крутыми, они бы признали свою вину и понесли ответственность. Во-вторых, не надо никогда проводить грань. Если человек сбил, тем более, на переходе сбил пешехода, кто бы он ни был по статусу, он должен быть привлечен к ответственности. В-третьих, есть ли статистика, кто из вот этих "шишек", сбивших людей насмерть, понес ответственность в нашей стране? Я таковых не знаю. К примеру, Александр Омельченко сколько сбил людей. Где он сейчас?

Ранее автоэксперт Ярослав Московка заявил в эфире Голоса Столицы, что статистика показывает, что процент ДТП по вине состояния здоровья водителей очень маленький, а проблема заключается в пьянстве за рулем, что необходимо искоренить.

Также депутат Киевсовета Андрей Задерейко заявил, что причиной для подорожания парковки стало то, что спрос значительно превышает предложение.