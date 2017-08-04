Кортеж Луценко регулярно ездит по встречной полосе

Факты нарушений ПДД не раз фиксировали журналисты программы "Схемы".
К примеру, нарушение было зафиксировано 11 июля, когда автомобили "Тойота Кэмри", которыми пользуется Луценко, направлялись в Верховную Раду на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности, сообщают "Схемы".
Подобные нарушение со стороны кортежа генерального прокурора журналисты фиксировали еще дважды.
Редакция программы отправила запрос в ГПУ с просьбой прокомментировать нарушения, но ответа не получили.
Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят досудебное расследование относительно возможного декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.