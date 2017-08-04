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    Кортеж Луценко регулярно ездит по встречной полосе

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    Кортеж генерального прокурора Юрия Луценко нередко выезжает на встречную полосу, разворачивается через двойную сплошную линию, чем грубо нарушает ПДД.
    Радіо Свобода онлайн

    Факты нарушений ПДД не раз фиксировали журналисты программы "Схемы".

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    УНИАН
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    К примеру, нарушение было зафиксировано 11 июля, когда автомобили "Тойота Кэмри", которыми пользуется Луценко, направлялись в Верховную Раду на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности, сообщают "Схемы".

    Подобные нарушение со стороны кортежа генерального прокурора журналисты фиксировали еще дважды.

    Редакция программы отправила запрос в ГПУ с просьбой прокомментировать нарушения, но ответа не получили.

    Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят досудебное расследование относительно возможного декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.

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