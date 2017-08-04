Кортеж Луценко регулярно ездит по встречной полосе

Факты нарушений ПДД не раз фиксировали журналисты программы "Схемы". УНИАН Соцсети о делах против Луценко: депутаты мстят?

К примеру, нарушение было зафиксировано 11 июля, когда автомобили "Тойота Кэмри", которыми пользуется Луценко, направлялись в Верховную Раду на рассмотрение вопроса о снятии депутатской неприкосновенности, сообщают "Схемы".

Подобные нарушение со стороны кортежа генерального прокурора журналисты фиксировали еще дважды.

Редакция программы отправила запрос в ГПУ с просьбой прокомментировать нарушения, но ответа не получили.

Ранее сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) проводят досудебное расследование относительно возможного декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко.