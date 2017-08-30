Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие

Пресс-служба президента

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с председателем подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

"Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти", — говорится в сообщении.

Порошенко призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности Украине, включая предоставление вооружений оборонного характера.

Напомним, часть военной помощи, которую США предоставили Киеву, уже находится в зоне спецоперации в Донбассе.