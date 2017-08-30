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    Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (101)

    (обновлено: )20716
    Глава государства призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности Украине. Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину.
    Порошенко провел встречу с Гарольдом Роджерсом
    Пресс-служба президента

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Порошенко провел встречу с делегацией Конгресса США во главе с председателем подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ Комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса Гарольдом Роджерсом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

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    "Члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти", — говорится в сообщении.

    Порошенко призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи в вопросах безопасности Украине, включая предоставление вооружений оборонного характера.

    Напомним, часть военной помощи, которую США предоставили Киеву, уже находится в зоне спецоперации в Донбассе.

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