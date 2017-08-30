Украина кто и Украина где? Соцсети о реакции Юнкера на слова Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украина почти в ЕС и НАТО? С такими заявлениями не согласен Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать", — заявил Юнкер, комментируя слова президента Петра Порошенко о перспективах Киева в международных организациях. Помимо этого президент Еврокомиссии призвал подумать об улучшении отношений с Россией.

Такие заявления европейского политика вызвали в украинском сегменте соцсетей небывалый ажиотаж: "Интересно, а куда и кому и для чего они предлагали подписывать договор об ассоциации в 2013г…"; "Так никто и не говорит, что Украина СЕГОДНЯ член НАТО и ЕС. Это школьнику известно". "Скажу больше-первые кто будут против нашего вступления в ЕС- наши соседи: Румыния и Польша. Хотя бы потому, что отныне и Украина станет претендовать на дотации ЕС, а страна наша, согласитесь, большая, а в Румынии до сих пор на телегах ездят…", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook