наверх
30.08.201718:27
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Украина кто и Украина где? Соцсети о реакции Юнкера на слова Порошенко

    (обновлено: )903220
    Комментарии президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера по поводу недавнего заявления Петра Порошенко о том, что Украина уже почти в ЕС и НАТО, вызвали настоящий бум в соцсетях. Как же отреагировали на такие новости сами украинцы?
    Встреча президента Петра Порошенко и главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера
    Сайт президента Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украина почти в ЕС и НАТО? С такими заявлениями не согласен Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. "Я видел, что мой друг Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать", — заявил Юнкер, комментируя слова президента Петра Порошенко о перспективах Киева в международных организациях. Помимо этого президент Еврокомиссии призвал подумать об улучшении отношений с Россией. 

    Такие заявления европейского политика вызвали в украинском сегменте соцсетей небывалый ажиотаж: "Интересно, а куда и кому и для чего они предлагали подписывать договор об ассоциации в 2013г…"; "Так никто и не говорит, что Украина СЕГОДНЯ член НАТО и ЕС. Это школьнику известно". "Скажу больше-первые кто будут против нашего вступления в ЕС- наши соседи: Румыния и Польша. Хотя бы потому, что отныне и Украина станет претендовать на дотации ЕС, а страна наша, согласитесь, большая, а в Румынии до сих пор на телегах ездят…", — пишут в соцсетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе