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31.08.201712:38
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    СБУ сообщила о двух покушениях на Порошенко

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (655)

    (обновлено: )53011
    Согласно информации СБУ, в производстве следственных органов находятся два уголовных производства по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины Петра Порошенко.
    СБУ. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что по факту покушения на президента Петра Порошенко расследуются два уголовных производства. Об этом, написал журналист Сергей Босак на своей странице в соцсети Facebook.

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    "По состоянию на 29.08.2017 в производстве следственных органов СБ Украины находятся два уголовных производства, начатых по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины П. Порошенко", — сообщается в письме СБУ.

    Также спецслужбы сообщили, что уголовные производства по факту возможных покушений на премьер-министра Владимира Гройсмана и главу Верховной Рады Андрея Парубия отсутствуют.

    Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители разыскивают анонима, который заявил о спланированном покушении на президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Харьковскую область.

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