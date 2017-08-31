СБУ сообщила о двух покушениях на Порошенко

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что по факту покушения на президента Петра Порошенко расследуются два уголовных производства. Об этом, написал журналист Сергей Босак на своей странице в соцсети Facebook.

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"По состоянию на 29.08.2017 в производстве следственных органов СБ Украины находятся два уголовных производства, начатых по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК Украины по факту возможного посягательства на жизнь президента Украины П. Порошенко", — сообщается в письме СБУ.

Также спецслужбы сообщили, что уголовные производства по факту возможных покушений на премьер-министра Владимира Гройсмана и главу Верховной Рады Андрея Парубия отсутствуют.

Ранее советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что правоохранители разыскивают анонима, который заявил о спланированном покушении на президента Украины Петра Порошенко во время его визита в Харьковскую область.