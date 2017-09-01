Топ событий в мире: политические последствия "Харви", дело Маэли во Франции

РИА Новости Украина

США закрывает дипсобственность РФ

Газета Wall Street Journal, освещающая очередной виток конфликта между Москвой и Вашингтоном, закрывшим несколько российских дипломатических объектов, сомневается в возможности нормализации отношений между РФ и США, о стремлении к которой заявляли в Белом доме. США в четверг вечером объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств, согласно которым со 2 сентября закрываются генконсульство РФ в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. В то же время пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация США ищет пути для улучшения отношений с РФ.

"Администрация Трампа совершила кардинальную ошибку, выдав чрезмерные обещания по перенастройке отношений, вместо того чтобы заниматься урегулированием очень крупных разногласий и источников напряжения. Маловероятно, что они сократятся в ближайшие годы, наоборот, скорее всего, они увеличатся и станут более непредсказуемыми, просто из-за накопления противоречий и взаимного раздражения", — заявил изданию советолог Эндрю Уайсс из Фонда Карнеги. Газета Washington Post называет действия США наиболее радикальным дипломатическим демаршем с 1986 года, когда в разгар "холодной войны" две ведущие мировые державы обменивались десятками высланных дипломатов.

Пейзаж после "Харви"

Обрушившийся на США ураган "Харви" принципиально изменил политическую и финансовую повестку, которую в сентябре ожидает Белый дом и возвращающийся после каникул конгресс, пишет газета New York Times.

"Это полностью изменит всю динамику сентября для республиканского истеблишмента в конгрессе. По правде говоря, теперь им не нужны деньги, чтобы строить стену в Техасе, им нужны деньги, чтобы привести в порядок побережье Техаса", — заявил Дж. Уильям Хоглэнд, который долгое время работал советником по бюджету сенаторов-республиканцев. По мнению издания, если ранее ожидалось, что внутрипартийная конфронтация может привести к "шатдауну" — временному прекращению работы правительства в случае разногласий по принятию бюджета, — то теперь у президента Трампа и лидеров конгресса появилась общая цель. Что касается Трампа, он стремится показать себя эффективным менеджером во время первой проверки на компетентность в результате стихийного бедствия. Конгрессмены-республиканцы не менее президента будут заинтересованы в оказании масштабной помощи Техасу, который не только является локомотивом американской экономики, но и центром республиканского влияния в стране. В качестве примера журналисты приводят сенатора от Техаса Теда Круза, ранее выступавшего против оказания помощи штатам на северо-востоке США, которые в 2012 году пострадали от урагана "Сэнди". Однако теперь сенатор вряд осмелится отказать в выделении средств своему родному штату. Между тем средства для восстановления поврежденных территорий могут потребовать от федерального бюджета десятки миллиардов долларов, пишет газета.

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Ошибка навигатора

Водитель такси Uber, напавший с самурайским мечом на полицейских у Букингемского дворца в Лондоне, планировал атаку на Виндзорский замок, но не попал туда из-за ошибки GPS-навигатора, пишет газета Guardian. Мохисуннат Чодари 25 августа подъехал к Букингемскому дворцу и с криками "Аллах акбар" напал на стражей правопорядка. Полицейским удалось нейтрализовать его с помощью баллончика со слезоточивым газом. Как выяснилось на судебных слушаниях, 26-летний Чодари за два часа до нападения выехал из своего дома в городе Лутон, чтобы попасть в Виндзорский замок – резиденцию британских монархов в городе Виндзор. Однако бортовой навигатор перепутал запросы, и в итоге злоумышленник оказался в пабе с тем же названием. Отказавшись от визита в Виндзор, Чодари продолжил поездку, которая окончилась в центре Лондона у стен Букингемского дворца — лондонской резиденции королевы Елизаветы Второй. Мужчине были предъявлены обвинения в терроризме.

Первый задержанный по делу Маэли

Полиция задержала первого подозреваемого по делу о девятилетней девочке, которая при загадочных обстоятельствах пропала на юго-востоке Франции, пишет газета Monde. Маэли де Араухо вместе с родственниками и другими детьми гостила на свадьбе в коммуне Пон-де-Бовуазен (департамент Изер). В последний раз девочку видели рано утром в воскресенье в банкетном зале, где проходило празднество. По данным прокуратуры, речь идет о 34-летнем мужчине, одном из гостей свадьбы, который приходится знакомым отцом Маэли.

"Главная цель задержания – это установит местонахождение лица, которое отсутствовало во временной промежуток, который может совпадать с исчезновением Маэли", — говорится в заявлении прокуратуры. Сообщается, что задержанный мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В его доме проводится обыск. Одним из оснований для задержания стали противоречивые показания мужчины во время допроса. Всего правоохранители планируют допросить 250 человек, 180 из которых были гостями на свадебной вечеринке. В поисках девочки принимают участие крупные силы жандармерии, аквалангисты и спелеологи. В поисковой операции задействован вертолет и беспилотный летательный аппарат.