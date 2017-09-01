Это не месть. Посольство США возобновит выдачу виз в РФ в усеченном составе

РИА Новости Украина

С 1 сентября США после недельного перерыва вновь начнут выдавать визы россиянам, правда, делать они это будут в значительно сокращенном объеме: подавать документы на визы теперь можно только в Москве, а сроки ожидания паспорта сильно возрастут – почти до трех месяцев.

В Вашингтоне подобные нововведения объяснили резким сокращением численности сотрудников американского диппредставительства в России: с 1 сентября штат дипломатической миссии США сокращен на 755 человек.

Уменьшить число сотрудников американского посольства в РФ предписала Москва после того, как в конце июля президент США Дональд Трамп подписал закон, который предполагает расширение ряда секторальных санкций против российской экономики. С осени интересы США в России представляют 455 человек, столько же сотрудников работает в российской дипмиссии в Соединенных Штатах.

Впрочем, в Москве словосочетание "Россия потребовала сократить" считают в данном контексте не совсем корректным: как рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова, это было не "решение" российской стороны, а "предложение" сократить численность кадрового состава диппредставительства.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Посольство США в Москве возобновило выдачу виз

"Именно американская сторона как раз приняла решение о сокращении своего персонала. Это было абсолютно не российское требование. Мы предложили. Они сделали так, как они сделали", — пояснила Захарова в интервью телеканалу "Дождь".

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Через считанные дни после объявления о грядущих изменениях в работе американской дипслужбы в России США заявили, что с 23 августа на неделю приостановят выдачу неиммиграционных виз по всей стране. С 1 сентября процедуру пообещали возобновить, но "в значительно сокращенном объеме". Собеседования на получение визового документа теперь будут проводиться только в Москве, оформление визовых документов в трех консульствах США – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке – прекратится на неопределенный срок.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Посольство США в Москве возобновило выдачу виз

В госдепе предупреждают: россиянам придется ждать вызова на собеседование для оформления так называемой Visitor Visa (виза категории B1 — бизнес, категории B2 — туризм) в среднем почти три месяца – 85 дней. Для сравнения, период ожидания собеседования на эти категории виз в посольстве США в Киеве составляет четыре дня, в Тбилиси — восемь, Пекине — четыре, Астане — 23, Ташкенте — 43, Каире — 23. Американские дипломаты отмечают, что россияне могут оформить визу США в других странах, где сроки рассмотрения заявки меньше.

В посольстве Соединенных Штатов пояснили, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения. Впрочем, американские власти подчеркнули, что введенные визовые ограничения являются не ответными шагами Вашингтона, а следствием решения российского правительства ограничить численность кадрового состава американской дипмиссии.

"Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать таким образом россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так. Это не месть!" — заверил посол США в Москве Джон Теффт.

Точное число уволенных в дипмиссии не называют. В генконсульстве в Санкт-Петербурге пояснили, что под сокращение попадут около половины сотрудников. Одной из первых была уволена пресс-атташе Вера Савко, которая работала на этой должности несколько лет.

В американском генконсульстве во Владивостоке сообщили, что на работу с 1 сентября не выйдут около 60% работников диппредставительства. Генконсул США в этом регионе Майкл Кийс назвал сокращение численности сотрудников "человеческой трагедией".

"Она (ситуация) для меня лично очень болезненна. Мне пришлось уволить целый ряд очень квалифицированных работников, некоторые из них работали в консульстве, начиная с его открытия в 1992 году", — отметил дипломат.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Посольство США в Москве возобновило выдачу виз

Начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Андрей Изотов ранее заверял, что граждане РФ, обратившиеся по поводу трудоустройства после сокращения из американских диппредставительств в России, приняты в кадровый резерв фирмы "Инпредкадры".

Как сообщили в Министерстве труда и соцзащиты РФ, писем от сотрудников посольств с просьбами о помощи в трудоустройстве в ведомстве не получали. Департамент труда и социальной защиты населения Москвы уточнил, что "наплыва" уволенных сотрудников американского посольства в московских центрах занятости не замечено.