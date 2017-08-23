США приостанавливают выдачу виз россиянам

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. США со среды, 23 августа, приостанавливают на неопределенный срок процедуру выдачи своих неиммиграционных виз по всей России. Как отмечается, с 1 сентября эта процедура возобновится, но только в посольстве США в Москве.

Вашингтон объяснил нововведения сокращением численности сотрудников диппредставительства в России. Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах.

В посольстве США в РФ подчеркнули, что новые правила будут действовать до тех пор, пока будут сохраняться введенные Москвой ограничения. В дипведомстве уточнили, что уже приступили к подготовке отъезда дипломатов в Вашингтон и сокращению прочих сотрудников.

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В Москве обещали подумать над возможными ответными шагами после внимательного изучения американских действий, но заверили, что "срывать зло на американских гражданах" не будут. "Если кто-то надеялся, что в данном случае дурной пример будет заразительным, то он просчитался", — заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, "американские авторы этих решений затеяли очередную попытку вызвать недовольство российских граждан действиями российской власти".

На сайте посольства США в РФ опубликована справка, объясняющая, кого затронут озвученные нововведения и какой выход из ситуации может быть найден. Тем, кто уже подал документы на визу до решения Вашингтона и ожидал собеседования в посольстве, нужно связаться со служащими диппредставительства, чтобы переназначить его на более поздний срок. То же касается и заявителей в консульствах в Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. Телефоны указаны на сайте дипмиссии.

Изменение в численности сотрудников дипмиссии США также повлияет на график оформления ряда иммиграционных виз. За подробностями всех интересующихся судьбой своей заявки просят обращаться непосредственно в посольство.

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Нововведения затронут и граждан Белоруссии. Посольство США в Минске не занимается выдачей виз за исключением ряда случаев, в частности для дипломатов, людей старше 70 лет, а также в случае смерти или болезни родственников подающего на визу. Поэтому граждане республики обращаются в соседние Россию, Польшу, Украину и Литву. Согласно новым правилам, возможность обратиться за визой в посольство в Москве для жителей Белоруссии теперь закрыта.