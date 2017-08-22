Wall Street Journal: РФ и США. Битва за европейский рынок газа

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Попыткам США экспортировать природный газ в Европу противостоит доминирующий игрок в регионе – Россия, пишет Wall Street Journal.

"Так, на будущей неделе в Литву должен прийти первый танкер с американским сжиженным газом, и многие предрекают, что американские поставки разобьют доминирование России на европейском энергетическом рынке. Впрочем, Россия не готова смириться с конкуренцией, и ее энергетические компании уже снижают цены, меняют методы продажи и строят собственные площадки для сжиженного газа", – продолжает автор статьи Георги Канчев. RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк Цена газа собственной добычи ничем не будет отличаться от импорта - Вигиринский

"Россия на данный момент занимает треть всего европейского рынка. Однако "американская шельфовая революция" сделала из США нового экспортера газа, который с начала 2016 года поставляется по всему миру от Латинской Америки до Азии. Американские чиновники также отмечают, что экспорт энергоресурсов в Европу может принести не только коммерческую, но и геополитическую выгоду, поскольку там давно критикуют Россию за якобы вмешательство в дела Восточной Европы.

"Прибытие американского газа заставляет Россию понервничать. И ей стоит понервничать", — приводит автор публикации слова политолога и чиновника в администрации Обамы Джейсона Бордофа.

Дело в том, что европейский рынок обеспечивает 75% всего российского газового экспорта, а доходы российского бюджета на более 40% формируются из этой отрасли, говорится в статье.

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"Европейские власти пытаются сократить свою зависимость от России и политический вес, который она из-за этого получает, с помощью новых правил и требований. Но потребители смотрят не на политику, а на цены — а у России они ниже. За счет того, что российский газ приходит в Европу по трубопроводам, а в цену сжиженного газа закладываются расходы на его сжижение, транспортировку и обратное превращение в газ, получается, что американский газ стоит $6.29, а российский — $4.86 за одну и ту же расчетную единицу", – напомнил Канчев.

"Как показывают опросы общественного мнения, только 6% немцев выступают за то, чтобы их страна и Европа в целом меньше импортировали газ из России и больше – из Америки. Главным для респондентов оказалась доступность топлива. И, судя по всему, Москва пытается сделать свои поставки газа еще более конкурентоспособными", — продолжает журналист.

"Так, "Газпром" экспериментирует с аукционами, что отличается от традиционных механизмов, когда Россия привязывает к себе клиентов долгосрочными контрактами. Кроме того, Россия строит собственный завод по сжижению газа на Ямале. Наконец, ведется работа и над газопроводом "Северный поток — 2", — говорится в публикации.

"Экспорт энергоресурсов и, в частности, газа всегда был для России страховочным тросом и источником влияния на Европу, так что она сделает все возможное, чтобы удержаться", – приводит Канчев мнение экспертов.