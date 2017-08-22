наверх
22.08.201710:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Зарубежье

    Wall Street Journal: РФ и США. Битва за европейский рынок газа

    (обновлено: )99
    США начинают поставки сжиженного газа на европейский континент, но Россия просто так не уступит пальму первенства, пишут мировые СМИ. Экспорт энергоресурсов всегда был для РФ страховочным тросом, что же сделает Москва для того, чтобы удержаться?
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Попыткам США экспортировать природный газ в Европу противостоит доминирующий игрок в регионе – Россия, пишет Wall Street Journal.

    "Так, на будущей неделе в Литву должен прийти первый танкер с американским сжиженным газом, и многие предрекают, что американские поставки разобьют доминирование России на европейском энергетическом рынке. Впрочем, Россия не готова смириться с конкуренцией, и ее энергетические компании уже снижают цены, меняют методы продажи и строят собственные площадки для сжиженного газа", – продолжает автор статьи Георги Канчев.

    Гривна на фоне газовой конфорки. Архивное фото
    RIA News Александр Демьянчук | Перейти в фотобанк
    Цена газа собственной добычи ничем не будет отличаться от импорта - Вигиринский

    "Россия на данный момент занимает треть всего европейского рынка. Однако "американская шельфовая революция" сделала из США нового экспортера газа, который с начала 2016 года поставляется по всему миру от Латинской Америки до Азии. Американские чиновники также отмечают, что экспорт энергоресурсов в Европу может принести не только коммерческую, но и геополитическую выгоду, поскольку там давно критикуют Россию за якобы вмешательство в дела Восточной Европы.

    "Прибытие американского газа заставляет Россию понервничать. И ей стоит понервничать", — приводит автор публикации слова политолога и чиновника в администрации Обамы Джейсона Бордофа.

    Дело в том, что европейский рынок обеспечивает 75% всего российского газового экспорта, а доходы российского бюджета на более 40% формируются из этой отрасли, говорится в статье.

    Читайте также: Дорогого стоит. Станет ли Сербия газовым хабом

    "Европейские власти пытаются сократить свою зависимость от России и политический вес, который она из-за этого получает, с помощью новых правил и требований. Но потребители смотрят не на политику, а на цены — а у России они ниже. За счет того, что российский газ приходит в Европу по трубопроводам, а в цену сжиженного газа закладываются расходы на его сжижение, транспортировку и обратное превращение в газ, получается, что американский газ стоит $6.29, а российский — $4.86 за одну и ту же расчетную единицу", – напомнил Канчев.

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Le Temps: Трамп захватывает газовый рынок Европы

    "Как показывают опросы общественного мнения, только 6% немцев выступают за то, чтобы их страна и Европа в целом меньше импортировали газ из России и больше – из Америки. Главным для респондентов оказалась доступность топлива. И, судя по всему, Москва пытается сделать свои поставки газа еще более конкурентоспособными", — продолжает журналист.

    "Так, "Газпром" экспериментирует с аукционами, что отличается от традиционных механизмов, когда Россия привязывает к себе клиентов долгосрочными контрактами. Кроме того, Россия строит собственный завод по сжижению газа на Ямале. Наконец, ведется работа и над газопроводом "Северный поток — 2", — говорится в публикации.

    "Экспорт энергоресурсов и, в частности, газа всегда был для России страховочным тросом и источником влияния на Европу, так что она сделает все возможное, чтобы удержаться", – приводит Канчев мнение экспертов.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Курт Волкер
      Минск. Встреча Волкер-Сурков
      Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
      Киев готовится ко Дню Независимости Украины
      Помещения Одесского следственного изолятора, 20 августа 2017
      Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
      Акция мусульман в Барселоне против терроризма. Видео
      Смертельный туризм. Теракт в Барселоне