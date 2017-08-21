За газ все равно потребитель будет переплачивать – эксперт

РИА Новости Украина — радиостанция Голос столицы

Кабинет Министров решил снизить на 25% нормы потребления газа населением. Таким образом, при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения норма снижена до 3,3 кубов на одного человека в месяц. При отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя норма снижена до 5,4 кубов, а при наличии газового водонагревателя — до 10,5 кубических метров.

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Кроме этого, правительство одобрило "Концепцию реализации государственной политики в сфере теплоснабжения".

Основная цель концепции — уменьшение потребления газа и других энергоресурсов для производства тепловой энергии, финансовое оздоровление отрасли, привлечение инвестиций и внедрение прозрачной эффективной системы расчетов между участниками рынка теплоэнергетики.

Насколько эффективным будет такое решение правительства, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала член коллегии Госагентства по энергосбережению и энергоэффективности Мария Яковлева.

yakovleva-maria.com.ua Мария Яковлева

(текст публикуется на языке оригинала)

Норми споживання газу намагалися зменшити і раніше, але тоді цього не сталося, не вийшло. Тепер Кабмін ідею таки проштовхнув. Що зміниться для кінцевого споживача?

— Для кінцевого споживача, скажімо, ця норма – це норма в постанові Кабміну, по якій нараховуються соціальні стандарти, і по якій нараховується використання газу побутовому споживачу у разі відсутності лічильника. Побутовий споживач зменшить свій рахунок на оплату, але я вважаю, що якщо ми говоримо про реальне реформування, то це зниження взагалі не потрібно, треба було встановити лічильники людям для того, щоб вони мали можливість сплачувати за реальним споживанням, а не за якоюсь розрахунковою нормою.

Просто хочу нагадати історію такої розрахункової норми. Ще в 2014 році вона становила практично 9,9 метрів кубічних на одну людину. Потім вона була знижена до 6,6, потім вона була знижена до трьох, потім вона була повернута знову до шести, потім була знижена до 4,4 і сьогодні є знищення – 3,3. Є просте питання: на підставі яких розрахунків ця норма вираховується? От тоді ми бачимо, що йде зниження, хоча реальне споживання, воно взагалі відрізняється навіть від нової норми 3,3.

А скільки реально люди споживають?

— Зазвичай споживання становить на плиті у побутового споживача для приготування їж один куб. Якщо ви багато готуєте, тобто ви стоїте біля плити цілий день, ви максимально будете споживати два куби. Тобто ми говоримо про те, що сьогодні норма, навіть 3,3, вона не відповідає дійсності. Якщо така норма є, то споживач переплачує все ж таки, він платить гроші за газ, який не споживає, і переплачує за транспортну роботу, яку так само не отримує. Коли йде нарахування субсидій, відбувається те саме. З бюджету виходять зайві витрати, зайві кошти, які отримує не споживач, а монополіст. Вже настав час, ми зачекалися, три року тому треба було змінити цю систему, встановити лічильники і зробити монетизацію субсидій.

Хто має перейматися встановленням лічильників – самі люди чи все-таки — держава?

— Існуючий механізм не дозволяє швидко встановити. Це наші кошти, які ми сплачуємо через інвестиційну складову в тарифі на розподіл. Їх збирає транспортувальник газу, розподілювач, і потім встановлює нам лічильники. Таким чином, лічильники будуть для населення встановлюватися ще на протязі практично 20 років. Держава, яка бачить, що є неефективний механізм, повинна була б започаткувати окрему державну програму. В першу чергу субсидіантам встановити лічильники, решті – або частково компенсувати, або за власні кошти їх встановити. Але це повинна бути державна програма, яка чітко, швидко встановить ці лічильники, аби позбутися цього радянського вже анахронізму, на якому розквітає корупція і зловживання державними коштами, хоча державних коштів не буває – це наші з вами кошти.

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До речі, нещодавно уряд схвалив концепцію реалізації державної політики у сфері теплопостачання. Що передбачає ця концепція? Йдеться про зменшення споживання газу та інших ресурсів, за рахунок чого?

— У першу чергу споживання газу повинно зменшитися за рахунок залучення альтернативних джерел енергії. Я вітаю таку ініціативу, але ми розуміємо, що концепція – це такий документ, знаєте, як план роботи, до якого треба додавати вже конкретні законодавчі і нормотворчі документи. Бо сьогодні, наприклад, населення України, яке проживає, переважна більшість, багатоповерхівки, воно не має взагалі ніяких стимулів залучати альтернативні джерела енергії, бо ми з вами не маємо можливість продавати зайву енергію в загальну мережу за зеленим тарифом.

Станом на 15 серпня відомо, що запаси газу в підземних сховищах України склали майже 14 мільярдів кубометрів. Сховища заповнені приблизно на 45%. Скільки газу нам потрібно буде для проходження опалювального сезону, і чи встигнемо ще набрати?

— Давайте візьмемо статистику попередніх тьох років і подивимось, що приблизна кількість на початок опалювального сезону в нас складає десь близько 15-16 мільярдів газу. За опалювальний сезон Україна використовує сім-вісім мільярдів, у нас зазвичай на кінець опалювального сезону дуже великі залишки, більше ми не використовуємо навіть половини газу, який є в сховищах. Чи доцільно так робити? Я думаю, що тим паче це робиться за державний кошт, під державні гарантії, я думаю, що треба було б цю політику переглянути, якби був відкритий ринок, я думаю, що ми з вами б таку ситуацію не мали. Вона відображається потім на наших з вами гаманцях. Якщо є великі залишки газу, які зберігаються, за це платяться відсотки по кредитах, за це платиться за гарантію, за це ми потім будемо сплачувати у своїх рахунках. А це свідчить виключно про одне: ринку газу в Україні немає.

Чи є перспективи створення такого ринку?

— Надія завжди вмирає останньою. Надія є, а перспективи… поки що реалізація занадто погана.

Що потрібно зробити, щоб таки ринок газу запрацював в Україні?

— Зміни в антимонопольне законодавство. Перше питання, яке треба вирішити на порядку денному — реальна демонополізація через зміни в антимонопольному законодавстві. Існуючі монополії ніколи не можуть надати можливість утворити ринок, тим паче самі, якщо, наприклад, НАК "Нафтогаз" у своїй стратегії пише, що він буде сприяти утворенню ринку, то хотілось би побачити, як це монополія в 80-100% буде сприяти утворенню ринку. Це неможливо. Існуюча монополія ніколи не може надати можливість народитися ринку.

Напомним, снижение нормы потребления газа никак не повлияет на получателей субсидий: те, кто ее получали, будут пользоваться ею и дальше, считает экс-член НКРЭКУ Андрей Герус.