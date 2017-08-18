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    Киевсовет подставил Кличко, повысив тарифы на услуги ЖКХ - эксперт

    Тема:

    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (655)

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    По словам бывшего министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексея Кучеренко, повышение тарифов произошло на фоне постоянных уверений городских властей, что они не влияют на тарифную политику.
    Алексей Кучеренко. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Повысив цену на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, Киевский городской совет подставил мэра столицы Виталия Кличко, убежден бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

    Счета ЖКХ
    Украинское фото
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    "Заместители и руководители КГГА, которые подготовили всю эту атаку, сделали большую ошибку — они подставили руководителя Киевгорсовета — господина Виталия Кличко", — сказал Кучеренко в эфире на телеканала NewsOne

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    Он добавил, что все время Киевсовет и мэр говорили жителям одно и то же: "Мы не влияем на эти тарифы — теплокоммунэнерго, водоканалов". Но тариф на квартплату — первый тариф, который исключительно зависит от местной власти. 

    Кучеренко спрогнозировал, что "эта антиреформа" в Киеве будет демонстрировать обострение от того, что "пошла не тем путем". 

    "Вместо действительно конкурентной среды, контроля качества и приближения услуги до потребителя произошла тотальная монополизация", — подытожил экс-минис

    Напомним, согласно распоряжению КГГА, с 1 июля за услуги по содержанию домов и придомовой территории киевлянам, чьи дома находятся в коммунальной собственности, насчитывается тариф 5,8 грн за квадратный метр при оплате до 20 числа текущего месяца и 6,43 грн — после. Ранее киевляне платили по 2,8 и 3,3 грн за кв. м соответственно.


     

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