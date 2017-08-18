Киевсовет подставил Кличко, повысив тарифы на услуги ЖКХ - эксперт

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Повысив цену на услуги по содержанию домов и придомовых территорий, Киевский городской совет подставил мэра столицы Виталия Кличко, убежден бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко.

"Заместители и руководители КГГА, которые подготовили всю эту атаку, сделали большую ошибку — они подставили руководителя Киевгорсовета — господина Виталия Кличко", — сказал Кучеренко в эфире на телеканала NewsOne.

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Он добавил, что все время Киевсовет и мэр говорили жителям одно и то же: "Мы не влияем на эти тарифы — теплокоммунэнерго, водоканалов". Но тариф на квартплату — первый тариф, который исключительно зависит от местной власти.

Кучеренко спрогнозировал, что "эта антиреформа" в Киеве будет демонстрировать обострение от того, что "пошла не тем путем".

"Вместо действительно конкурентной среды, контроля качества и приближения услуги до потребителя произошла тотальная монополизация", — подытожил экс-минис

Напомним, согласно распоряжению КГГА, с 1 июля за услуги по содержанию домов и придомовой территории киевлянам, чьи дома находятся в коммунальной собственности, насчитывается тариф 5,8 грн за квадратный метр при оплате до 20 числа текущего месяца и 6,43 грн — после. Ранее киевляне платили по 2,8 и 3,3 грн за кв. м соответственно.



