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    Тарифная колыбельная от Насалика: не спите, замерзнете

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (647)

    (обновлено: )15210
    Все заявления членов правительства Украины по поводу сохранения или даже снижения действующих тарифов — попытка успокоить общественное мнение накануне тектонических сдвигов в энергетической сфере, которые приведут к росту тарифов.
    Игорь Насалик. Архивное фото
    УНИАН

    Инесса Другова, РИА Новости Украина

    В Кабмине уверяют, что нет никаких оснований для роста цены на газ, а тарифы на электричество и вовсе пора снижать. В правительстве, вероятно запамятовали, что действует меморандум с МВФ, в котором прописано и введение абонентской платы, и корректировка тарифов согласно рыночной конъюнктуры, поскольку газ привязан к котировкам на европейских газовых биржах.

    Песню на все голоса о том, что цены на газ и тарифы на услуги ЖКХ повышаться не будут, украинцы слышат от разных исполнителей.

    В конце мая премьер-министр Владимир Гройсман опровергал намерение правительства повысить цену на газ с 1 октября. 

    "Слышал информацию, что правительство планирует повышать цену на газ до 8,5 тыс. грн. Хочу подчеркнуть, что это никоим образом не отвечает действительности. Это абсолютная ложь", – уверил премьер.

    Валентин Землянский
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк
    Кабмин незаконно устанавливает тарифы - Землянский

    В начале августа вице-премьер-министр Украины Павел Розенко четко заявил, что предпосылок для роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и газ в Украине на данный момент нет.

    Еще дальше пошел глава министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, который заявил, что есть все основания снизить тарифы на электроэнергию.

    "Если вы говорите о дальнейшем росте электроэнергии, то я не вижу в балансе, который мы будем представлять НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг – Ред.), мотиваций, чтобы цену на электроэнергию увеличивать. Мы видим мотивацию для ее дальнейшего уменьшения", – обнадежил украинцев с экрана телевизора Насалик.

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    По его словам, Министерство разработало схему, которая не предусматривает повышение цены на газ.

    Есть ли у вас план, мистер Насалик?

    "Не понятно, из чего может состоять эта схема, особенно в условиях, когда НАК "Нафтогаз Украины" продолжает настаивать на необходимости роста тарифов как в своем финплане, так и требуя компенсаций со стороны государства социальных обязательств, возложенных на него. Так что юридически я пока не вижу никаких предпосылок формирования схемы по снижению тарифов на газ", — сказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский в комментарии РИА Новости Украина. 

    Тоже самое касается и  баталий вокруг введения абонентской платы за газ.

    "На несостоявшемся заседании НКРЭКУ был предложен вариант более приемлемый по сравнению с предыдущей версией постановления, когда привязывались к счетчикам — сейчас предлагают привязать по распределению мощности. Но опять же таки это половинчатые меры. До тех пор, пока плата за мощность не будет привязана к объемам газа, которые заказываются потребителем, то есть пока не заработает та модель нового рынка, о котором так долго и много говорят представители правительства и "Нафтогаза", никаких предпосылок для снижения тарифов при введении платы за мощность нет", — пояснил Землянский. 

    Электричество в цене

    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото
    Отмена ЧП в энергетике и бонус - новый рост тарифов

    Что касается тарифов на электроэнергию, то здесь тем более нет никаких оснований рассчитывать на их снижение, считает эксперт.

    "Во-первых, идет рост стоимости угля в следствие привязки к импорту. Во-вторых, даже в случае перевода генерации на уголь марки "Г", это потребует вложений либо в развитие собственной угледобычи (что было бы предпочтительнее для Украины), либо опять же в импорт этого угля, поскольку необходимые объемы увеличатся. Что касается в этой связи атомной генерации, то речь идет о необходимости продления срока службы энергоблоков, а это потребует дополнительных вложений. Как следствие, это отразится на тарифах "Энергоатома" в сторону повышения. Какая здесь может быть схема понижения тарифов для населения, либо сохранения их на существующем уровне, мне тоже не совсем понятно. Процесс может быть инерционным, и все перечисленное отразится на тарифах для населения после окончания  отопительного сезона — весной 2018 года. И это более вероятно, чем все эти мифические схемы по стабилизации либо снижению тарифов для населения", — сказал Землянский. 

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    Как пояснил эксперт, даже без учета всех вышеперечисленных факторов, если бы в Украине была реализована модель рынка, заявленная ранее Насаликом, тарифы на электроэнергию выросли бы  до 2 грн за килоВатт/час, то есть на 10-15%.

    "И это при сохранении текущих макроэкономических показателей страны. Если начнется девальвация национальной валюты, сдвинутся инфляционные потоки, то, естественно, корректировка тарифов пойдет еще на уровень инфляции и на уровень девальвации гривны, потому что производство электроэнергии привязано к импорту топливных сборок для АЭС, к импорту угля, а соответственно к курсу национальной валюты", — сказал Землянский.

    МВФ проконтролирует

    Эксперт напомнил, что все действия правительства по реформированию газового и электроэнергетического рынка прописаны в меморандуме с Международным валютным фондом — и введение абонентской платы на газ и тепло, и корректировка тарифов.

    "И МВФ безусловно будет требовать от Украины выполнения взятых на себя обязательства. Поэтому все, что  говорит Насалик — попытка успокоить общественное мнение как раз накануне тектонических сдвигов в энергетической сфере, которые приведут к росту тарифов", — заключил Землянский. 

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